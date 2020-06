Michele Anzaldi della Commissione di Vigilanza Rai, si scaglia contro Mara Venier: “Un episodio inqualificabile…” cos’è accaduto

Ieri l’ultima puntata di Domenica In, condotto in prima tv da Mara Venier ha raggiunto un successo davvero esorbitante, riuscendo ad avere dei picchi di share altissimi. In particolare è stata la puntata più vista di tutta la stagione, dopo lo speciale andato in onda per Sanremo. Numeri altissimi che consacrano ancora una volta Mara Venier a regina dei canali Rai. La conduttrice nonostante le numerosissime difficoltà incontrate in questi mesi, prima con l’arrivo del coronavirus, e poi con l’infortunio al piede non ha mai smesso di far compagnia agli italiani e ieri per l’ultimo appuntamento della stagione ha deciso di ospitare celebrità di tutto conto. E proprio a causa di una di queste celebrità, la Venier adesso si trova al centro del gossip. Già perché a causa di alcune frasi dette insieme a questo ospite, moltissime persone e soprattutto Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, hanno deciso di remarle contro. Ma scopriamo insieme cos’è accaduto…

Michele Anzaldi contro Mara Venier: “Un episodio inqualificabile…”

L’altro ieri pomeriggio è giunta la triste notizia della scomparsa di Tiryn Power, amata sorella della più famosa Romina, che purtroppo già da anni combatteva una lotta contro la leucemia. La notizia della scomparsa è stato un fulmine a ciel sereno e tra le prime persone avvisate dalla cantante, c’è stata proprio la carissima amica Mara Venier. Le due sono ormai amiche da moltissimi anni e da ormai alcuni anni, come un rito scaramantico, la cantante è ospite di tutte le prime puntate di Domenica In. Ieri in occasione dell’ultima puntata le due hanno deciso di abbracciarsi, anche in virtù del dolore che la cantante stava affrontando. Le loro parole sono stare: “Non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci”. La frase in questione non sarebbe affatto piaciuta ai telespettatori, che si sono sentiti presi in giro, date le regole ferree a cui abbiamo dovuto sottostare fino ad oggi.

Mara Venier con il suo comportamento di fronte a milioni di telespettatori mette a rischio il rispetto delle misure per… Pubblicato da Michele Anzaldi su Lunedì 29 giugno 2020

Michele Anzaldi ha così mostrato tutta la sua indignazione e ha deciso di proporre che vi siano delle sanzioni da pagare. Il gesto delle due donne è stato definito addirittura ‘INQUALIFICABILE’. Inutile dirvi che allo sproloquio del segretario si sono aggiunte moltissime persone, che per ora non hanno ancora ricevuto notizie dalle dirette interessate. Non ci resta che attendere.