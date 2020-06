Morta Linda Cristal, icona del cinema western: aveva 89 anni

È morta Linda Cristal, icona del cinema western negli anni Cinqunata e Sessanta: l’attrice aveva 89 anni e il tragico annuncio è stato dato dal figlio

Si è spenta all’età di 89 anni Marta Victoria Moya Borges, icona del cinema western negli anni Cinquanta e Sessanta. L’attrice è morta sabato scorso, ma la notizia è stata annunciata solo adesso dal figlio, Jordan Wesxler, attraverso il New York Times. La donna è morta per cause naturali ed è stata trovata priva di vita nella sua abitazione a Beverly Hills, città dove risiedeva da anni. Il mondo del cinema western e in generale il mondo dello spettacolo americano perde una vera e propria icona.

Morta Linda Cristal: chi era

Linda è stata un’icona del cinema americano, soprattutto western. Nata a Buenos Aires, il 23 febbraio 1934, ha iniziato a recitare in patria e in Messico, ma il successo arriva con la sua prima apparizione ad Hollywood. La Cristal è protagonista ne La saga dei comanches, pellicola uscita nel 1956 e legata al genere western. Due anni dopo, però, è protagonista nella commedia romantica, In licenza a Parigi, che le permette di vincere nel 1959 il premio Golden Globe per la migliore attrice debuttante. Per anni continua ad essere legata al genere western, recitando in pellicole del calibro di La battaglia di Alamo per la regia di John Wayne e La donna dei faraoni. Presto per lei arriva anche il successo in televisione con la serie Ai confini dell’Arizona, che le fa vincere il premio Golden Globe per la miglior attrice in una serie drammatica. Negli anni Ottanta, però, dirada i suoi impegni cinematografici e televisivi per dedicarsi totalmente alla famiglia. La sua ultima apparizione risale al 1985, quando figura tra gli interpreti della telenovela argentina Rossé. Riguardo alla sua vita privata, Marta Victoria Moya Borges, così com’era conosciuta all’anagrafe, è stata sposata ben tre volte: prima con Charles Collins, poi con l’industriale Robert W. Chiampion e infine con Yale Wexler. Dal matrimonio con quest’ultimo, sono nati i due figli Gregory e Jordan. È stato proprio Jordan a dare la notizia della morte della mamma al New York Times.

Il cinema hollywoodiano perde una grande attrice, vincitrice di due Golden Globe. Le sue interpretazioni nei film del genere western resteranno indelebili e sicuramente nei fruitori del genere lascerà un vuoto incolmabile. Linda però, come abbiamo avuto modo di dimostrare, era divenuta un’icona anche in televisione e soprattutto in patria, dove era considerata una delle attrici più brave.

Il redazione di Sologossip si stringe al dolore della famiglia.