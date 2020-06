Il Collegio 5 sarà girato di nuovo a Bergamo? Le anticipazioni e le ipotesi sulla nuova location.

Il Collegio, un reality arrivato ormai alla sua quinta edizione, è stato amatissimo da tutto il pubblico a casa. Grandi e piccini si sono appassionati a questo show e sono rimasti chiaramente molto feriti e preoccupati quando si sono dovute interrompere le riprese per via della pandemia di Coronavirus. Del resto Il Collegio è sempre stato registrato a Caprino Bergamasco, una zona che durante l’emergenza da Covid-19 è stata duramente colpita. Dove si registreranno allora le nuove puntate della quinta stagione?

Anticipazioni Il Collegio 5

Le anticipazioni de Il Collegio 5 sembrano parlare chiaro. Il reality molto probabilmente non sarà più girato a Bergamo, ma a Roma. Come riporta GingerGeneration, lo youtuber Ivan Sanità si è recato spesso nella zona dove si girano le puntate del docu-reality, ma fino a qualche tempo fa la situazione sembrava tacere. Ora invece, ma sono solo rumors, sembra che qualcosina si stia muovendo nel convitto. La scoperta ha fatto emozionare moltissimo i fan del programma che non stanno più nella pelle.

Le ipotesi su Bergamo

Sembra infatti che si stia provvedendo a dei lavori di ristrutturazione in tutta l’area e questo potrebbe far pensare ad una ripresa dei lavori per Il Collegio 5. Chiaramente però non ne abbiamo la certezza. Potrebbe anche essere semplicemente che i proprietari del convitto lo stanno sistemando a livello personale, senza implicazioni con la fiction. Insomma, la location de Il Collegio 5 resta ancora un mistero.

Perché spostare la location a Roma?

Il collegio, la fine della sesta puntata nella quarta stagione

Spostare tutto a Roma per paura di una nuova ondata di contagi è un’ipotesi, ma resta tale e fin quando la produzione del programma non darà qualche notizia certa non ci resta che monitorare i canali social ufficiali e cercare di carpire ogni indizio che abbiamo a disposizione.