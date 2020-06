Elena D’Amario, avete mai visto la mamma della ballerina di Amici? La somiglianza è impressionante; ecco lo scatto che ha incantato i social.

Tra le ex ballerine di Amici di Maria De Filippi, lei è una delle più amate in assoluto. Bella come il sole, Elena D’Amario ha partecipato all’edizione del 2010 del talent show di Canale 5. Un’edizione in cui si è fatta conoscere dal grande pubblico, iniziando una carriera ricca di successi, in Italia e negli Usa. Di recente, l’abbiamo rivista in tv proprio ad Amici, come ballerina professionista, ma è anche sui social che la bellissima Elena è seguita da un vero e proprio esercito di fan. Con i quali condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, la D’Amario ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto del passato, in cui Elena è solo una bambina ed è in braccio alla sua mamma. Una dedica in occasione del compleanno della donna, che è letteralmente identica alla figlia! Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito!

Elena D’Amario, avete mai visto la mamma della ballerina di Amici? Sono due gocce d’acqua

Elena D’Amario è senza dubbio una delle ex allieve di Amici che sono rimaste maggiormente nel cuore dei fan. L’esperienza nella trasmissione di Canale 5 ha permesso al pubblico di conoscere Elena non solo per il suo talento, ma anche come persona. E in tantissimi, sui social, amano seguire le sue ‘avventure’. Sono ben 957 mila i followers che la ballerina collezione sul suo profilo ufficiale di Instagram e con i quali ama condividere scatti e video delle sue giornate. Ed oggi, per Elena, è stato un giorno speciale: il compleanno della sua mamma, alla quale ha voluto dedicare un post proprio sul suo profilo. Un dolcissimo messaggio di auguri, accompagnato da una foto in cui Elena è una bambina ed è in braccio alla sua mamma. Tutti non possono che fare a meno di notare un dettaglio: Elena e la sua mamma sono praticamente due gocce d’acqua. Guardare per credere:

Eh si, la somiglianza è davvero impressionante! E, se ci fosse bisogno di un’altra prova, date un’occhiata al post che Elena ha pubblicato in occasione della festa della mamma:

Quando si dice “la bellezza è di famiglia”! E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della meravigliosa Elena? Non ve ne pentirete!