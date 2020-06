Damiano Carrara emoziona tutti: lo splendido annuncio su Instagram

Lo chef e pasticcere Damiano Carrara è entrato nel cuore di moltissimi telespettatori e telespettatrici. Sguardo dolce, ma intenso, fisico statuario e questa cadenza toscana in grado di far sciogliere anche una barretta di cioccolato in frigo. I fan di Carrara nei giorni scorsi avevano già ricevuto la bellissima notizia che sono riprese le registrazioni per Bake Off, la gara di pasticceria equivalente a Masterchef con giudici Ernst Knam, Benedetta Parodi e lui, Damiano Carrara. Ora però arriva un’altra bella notizia, dal 3 luglio torna Cake Star.

Una ricetta di damiano carrara

L’annuncio del ritorno di Cake Star

A dare l’annuncio è stato il pasticcere Damiano che, con una foto mentre salta su Instagram, ha avvisato tutti i suoi seguaci che su Real Time, dal 3 luglio alle 21:10 torna Cake Star: pasticcerie in sfida. Sono puntate tutte nuove, molto interessanti e ricche di dolcezze e sapori meravigliosi. Le puntate che stanno per andare in onda, sono nuove di zecca. Sono state girate, infatti, prima della pandemia e del lockdown per l’emergenza Coronavirus. Ora finalmente le possiamo vedere in onda e, come sempre, Damiano e Katia Follesa ci accompagneranno in un tour alla scoperta delle bontà e delle meraviglie del mondo della pasticceria in Italia.

Come funziona il programma con Damiano e Katia Follesa?

Chi sarà il prossimo Cake Star? Per scoprirlo, ovviamente, puntata dopo puntata vedremo gli abili pasticceri sfidarsi con tre manche: la pasticceria, il cabaret di paste e il cosiddetto pezzo forte. Chi passerà questo primo turno, realizzerà la famigerata torta della vittoria usando tre ingredienti tipici della loro città scelti da Damiano Carrara.

Insomma, una gara a colpi di bontà e dolcezza è ciò che ci aspetta e potremo tornare a goderci il venerdì sera come mai abbiamo fatto prima in compagnia di Damiano Carrara.