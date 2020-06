Maurizio Costanzo interviene su Rocco Casalino: le sue parole

Maurizio Costanzo difende Rocco Casalino: “Sa fare il suo lavoro”, ecco le parole del giornalista e conduttore televisivo su Libero

Da quando è entrato a far parte del Movimento 5 Stelle, partito al governo in Italia, Rocco Casalino è finito nell’occhio del ciclone. Di lui, infatti, tutti ricordano la sua esperienza nella prima edizione del Grande Fratello. Da portavoce e capo dell’ufficio stampa del premier Giuseppe Conte, invece, qualcun altro non ha apprezzato qualche sua uscita. A difendere la causa di Casalino, però, arriva un personaggio illustre come Maurizio Costanzo, celebre giornalista e conduttore televisivo. Il marito di Maria De Filippi affida proprio al portavoce del premier una parte del suo ‘Diario‘ pubblicato su Libero.

Costanzo difende a spada tratta il portavoce e capo dell’ufficio stampa del premier Giuseppe Conte. Il giornalista e conduttore televisivo scrive su Libero: “Voglio parlare di uno che sa fare il suo lavoro. Parlo di Rocco Casalino. Non c’è dubbio che, in questi anni, l’immagine di Conte è uscita bene sui giornali, in televisione e sui social. In parte il merito è anche di Rocco Casalino”. Secondo Costanzo, il portavoce del premier viene sminuito perchè ha partecipato al Grande Fratello, ma a questo punto il giornalista aggiunge: “Quelli che partecipano al Grande Fratello non sono imbecilli. Rocco Casalino partecipò a quel Grande Fratello come ci partecipò Pietro Taricone”.

Una vera e propria apologia quella scritta da Costanzo tra le pagine del quotidiano Libero. Il passato al Grande Fratello non deve annebbiare la mente degli italiani. Casalino, soprattutto in questi anni, ha dimostrato di essere un valido portavoce e capo dell’ufficio stampa. Non a caso, come sottolineato da Costanzo, la fama del premier Conte è accresciuta parecchio. Casalino ha saputo gestire anche il momento particolare vissuto dal paese, anche se a volte è stato criticato dalla stampa stessa.