Vinicio Marchioni: chi è sua moglie e tutti i film più famosi

Vinicio Marchioni la sua vita privata, sua moglie, i figli e i film più famosi.

Questa sera va in onda il film Quanto Basta con protagonista Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. La trama racconta, in modo delicato, ma con il sorriso, della neurodiversità, affrontando un tema che spesso non viene tenuto in considerazione abbastanza, soprattutto nel mondo televisivo. Ma cosa sappiamo di Vinicio Marchioni a pare che il suo volto sarà legato per sempre a Romanzo Criminale? Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ha una moglie? È sposato? E quali sono tutti i suoi film più famosi?

La carriera di Vinicio Marchioni

Classe 1975, Vinicio Marchioni, romano ma calabrese di origine, ha ottenuto il diploma alla Libera Accademia dello Spettacolo di Roma nel 2000, ma già cinque anni prima aveva debuttato a teatro. Il successo però arriva nel 2008 quando interpreta il ruolo de Il Freddo nella serie tv Romanzo Criminale, diretta da Stefano Sollima.

Chi è la moglie di Vinicio Marchioni?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che nel 2011, il 6 agosto per la precisione, è nato suo figlio, il primo avuto dalla compagna Milena Mancini. I due si sono sposati quindi se stasera vedendolo nel film cadrete innamorate di lui, mettetevi l’anima in pace perché Vinicio Marchioni ha una moglie. Si sono uniti in matrimonio il 24 settembre 2011 e un anno dopo è nato Marcello il secondo figlio della coppia.

Vinicio in romanzo criminale

Come si chiama e dove si trova il suo ristorante?

Vinicio Marchioni però non è solo un attore, ha anche un ristorante a Roma, chiamato “Casa” che gestisce insieme al fratello minore Massimo. Insomma, attore e imprenditore a tutto tondo, Marchioni è veramente uno di quegli uomini che “non si trovano più”.

Tutti i film più famosi

Per quanto riguarda la sua carriera poi, i film più famosi di Vinicio Marchioni sono:

Scialla! (Stai sereno), regia di Francesco Bruni (2011)

To Rome with Love, regia di Woody Allen (2012)

Venuto al mondo, regia di Sergio Castellitto (2012)

Tutta colpa di Freud, regia di Paolo Genovese (2014)

Socialmente pericolosi, regia di Fabio Venditti (2017)

Il contagio, regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini (2017)

The Place, regia di Paolo Genovese (2017)