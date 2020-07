Alba Parietti, spunta una foto da giovane: bella e seducente

Alba Parietti, sul suo account Instagram, ha pubblicato una foto da giovane: l’attrice è bella e seducente, poi aggiunge alcune parole

Alba Parietti è stata un’icona di bellezza negli anni novanta. Agli inizi era una cantante ed era conosciuta semplicemente come Alba. La popolarità, però, arrivò agli inizi degli anni Novanta nelle vesti di conduttrice. La donna condusse “Galagol” su Telemontecarlo insieme a Massimo Caputi. Le sue gambe divennero ben presto le più famose e più invidiate d’Italia. La Parietti divenne uno dei sogni proibiti degli uomini italiani. Nel 1992 presentò il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen ed in seguito, sempre per volere di Baudo, condusse il Dopofestival dell’edizione successiva. Nel frattempo, fu protagonista anche di alcune commedie cinematografiche di successo come Abbronzatissimi e Saint Tropez – Saint Tropez. Ancora oggi, la Parietti resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Alba Parietti, la foto da giovane

La Parietti è molto attiva sui social e anche abbastanza seguita. Nonostante non abbia l’account verificato, e per una showgirl del suo calibro è alquanto strano, il suo profilo può contare su oltre 320 mila seguaci. Su Instagram, la Parietti pubblica foto tratte dalla propria vita quotidiana. Non mancano, però, i ricordi ripresi dal passato. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una vecchia copertina del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui appare molto giovane e sempre estremamente bella. La showgirl poi ha aggiunto: “Anni indimenticabili. Mi apprestavo in quel periodo a condurre la piscina e Serate mondiali, Domenica in, Festival di Sanremo, Striscia la notizia ecc. Se faccio un consuntivo, posso ritenermi a distanza di quasi 30 e 40 anni di carriera molto fortunata e soddisfatta”.

In effetti, come abbiamo avuto modo di dimostrare sopra, la Parietti è stata una vera e propria icona degli anni novanta, sia di bellezza che di bravura. Le varie conduzioni, infatti, non dipesero soltanto dal suo aspetto estetico.