Grave lutto per Claudia Galanti: è morto il padre in Paraguay

Claudia Galanti sarebbe stata colpita da un altro lutto molto grave: dopo la morte della figlia India, adesso si sarebbe spento il padre in Paraguay

La vita non sorride decisamente a Claudia Galanti. La famosa modella e showgirl, nata ad Asunciòn nel 1981, da qualche anno sta vivendo un vero e proprio calvario. Tale inferno è iniziato il 3 dicembre del 2014, quando, poco prima dell’alba, la figlia India è morta per soffocamento durante il sonno. Da allora la Galanti non riesce a darsi pace ed infatti al programma Rivelo ha dichiarato: “Io non vivo più, sopravvivo“. Come se non bastasse, quattro anni fa l’ex compagno Arnaud Mimran, con il quale ha avuto tre figli, tra i quali anche India, è stato arrestato per una serie di reati fiscali. La Galanti ha cercato di ripartire in ogni modo, partecipando anche all’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi e nelle ultime settimane dedicandosi alla cucina, ma le sventure sembrano non avere mai fine. Un nuovo lutto si sarebbe abbattuto sulla vita della modella paraguaiana.

Claudia Galanti, grave lutto: è morto il padre

Un altro grave lutto colpisce la Galanti: secondo quanto riporta la testata Giornalettismo, la modella e showgirl avrebbe perso il padre. La Galanti non ha mai avuto un buon rapporto con il genitore, ma negli ultimi anni sembrava averlo recuperato. La notizia purtroppo arriva proprio nel momento in cui la Galanti stava cercando di rialzarsi, dando maggiore spazio alla sua carriera e alle sue passioni. Il portale non riporta le cause del decesso e da parte della Galanti regna l’assoluto silenzio. Nessuna stories commemorativa, nessun post sul suo account Instagram. La showgirl probabilmente starà cercando di metabolizzare il lutto, anche se risulta molto difficile.

Su Instagram, la Galanti continua a coltivare la sua passione per la cucina e soprattutto il suo progetto, “Foodbeats“.