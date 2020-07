Enzo Salvi, il pappagallo Fly sta meglio: “E’ un piccolo guerriero, il soggetto che l’ha colpito gira ancora libero”, ecco il lungo sfogo dell’attore sui social.

La vicenda che ha coinvolto l’attore romano Enzo Salvi e il suo amatissimo pappagallo Fly, ha scosso ed emozionato l’opinione pubblica. Il noto comico, da sempre amante degli animali e super appassionato di pappagalli, ha ricevuto una vera e propria aggressione, a quanto pare del tutto gratuita, da parte di un uomo che ha preso a sassate il suo pappagallo, riducendolo in fin di vita. Non solo però, perché quando l’attore è intervenuto in difesa del suo animale, questa persona ha aggredito anche lui, procurandogli delle ferite. Davvero una brutta storia, dunque, finita fortunatamente bene per Salvi, ma meno per il piccolo Fly, che rimane in condizioni critiche, anche se poco fa l’attore ha annunciato sui social che nelle ultime ore ci sono stati dei miglioramenti nel comportamento del pappagallo: ecco il lungo sfogo che ha pubblicato sul suo profilo Instagram e su tutti i suoi canali social ufficiali.

Enzo Salvi, il pappagallo Fly sta meglio: “E’ un guerriero, quel soggetto gira ancora libero”, ecco il suo lungo sfogo social

Enzo Salvi ha affidato ai suoi canali social ufficiali un lungo sfogo, nel quale ha prima aggiornato i suoi fan sulle condizioni del suo pappagallo Fly, e poi ha raccontato le sue emozioni dopo la bruttissima esperienza che ha vissuto alcune ore fa, quando è stato aggredito, insieme al piccolo Fly, da una persona che ha preso a sassate l’animale, aggredendo anche lui che cercava di difenderlo. Un momento davvero terribile, nel quale Salvi ha temuto di perdere per sempre il suo amico Fly. Stando alle sue ultime parole, però, il pappagallo starebbe leggermente migliorando: “Da quando siamo rientrati dalla clinica, lunedì sera, è sempre rimasto sul fondo della gabbia. Ora è salito sul posatoio”, ha spiegato Salvi, sottolineando di essere felicissimo di questo piccolo passo in avanti: “Non credevo ai miei occhi, giuro che sto tremando mente scrivo”, ha aggiunto. L’attore ha poi specificato, però, che Fly fa fatica comunque a rimanere in equilibro, a causa del grosso trauma e della caduta. “La sua voglia di vivere è immensa, è un piccolo guerriero”, ha scritto Salvi.

Non è mancato, però, anche un pensiero alla persona che ha aggredito Fly: “Quel soggetto gira ancora libero e magari continua a maltrattare animali o persone, mentre il mio Fly lotta per vivere“. L’attore ha ringraziato infine tutti per la vicinanza e la solidarietà, facendo un appello affinché vengano inasprite le pene per chi maltratta gli animali.