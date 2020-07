Elisa, il lungo messaggio social non passa inosservato: fan commossi

View this post on Instagram

Mi mancate ma siete nei miei pensieri. Sto scrivendo nuove canzoni e mi sento felice.Spero di aver imparato qualcosa in più in questo periodo e mi sento più connessa di prima, sento ancora di più l’importanza di fare cose in cui credo fermamente. L’importanza di vivere ogni istante, e di essere presente con me stessa e con la mia famiglia, i miei figli, i miei amici. Sento tutti più vicini… credo che in realtà siamo davvero più vicini di quanto a volte pensiamo. Questa è una delle cose che ho imparato e che non voglio dimenticare. È stato un dono poter vivere l’esperienza di aiutare i miei figli ogni giorno a imparare cose nuove, ora che è finita la scuola tra un tuffo in acqua e un giro sull’altalena non voglio dimenticarmi di continuare a leggere con loro, ascoltare le loro voci, ascoltare i loro pensieri puri. Sono cresciuti tanto negli ultimi mesi… mi sento di averli nutriti e mi sento tanto felice e grata per questo.Appagata è il giusto termine. Come se stessi facendo la cosa più bella e più giusta del mondo. Questo nutrimento vorrei estenderlo, ancora e ancora, voi nutrite me da sempre con la vostra energia, e io spero di fare lo stesso con voi. Questo scambio è vitale e genera linfa, per vivere e per fare tutto. Fare quello che ci piace è un grande privilegio, una conquista, è la cosa più bella del mondo. In questi anni in cui a volte vediamo fallire tante realtà del sistema e del mondo in cui viviamo, è fondamentale continuare a credere in noi stessi. Dobbiamo crescere si, evolverci, prenderci cura dell’ambiente, e contemporaneamente dobbiamo credere nei nostri sogni e continuare a lottare per realizzarli. In maniera folle, a volte, come gli innamorati.