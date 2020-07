Margot Robbie compie 30 anni: scopriamo insieme chi è e la carriera dell’attrice più seducente del mondo secondo la rivista Glam’Mag

Margot Robbie è certamente tra le attrici più apprezzate e richieste dell’ultimo decennio. La ragazza è tra le attrici più pagate del momento e le sue interpretazioni magistrali le sono valsi non pochi premi. Ha avuto la possibilità di lavorare con i più prestigiosi esponenti del mondo del cinema, tra cui Leonardo Di Caprio, con cui ha girato ‘The Wolf Of Wall Street’. C’è da dire che la Robbie non è solamente bellissima, e lavorare con i più importanti attori e registi del mondo le ha dato una grandissima spinta, ma la sua bravura l’ha portata a livelli davvero altissimi. L’attrice in questi anni non solo si è fatta notare, ma è anche stata più volte inserita nella lista delle attrici più influenti e seducenti del pianeta. Adesso però cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera, dagli inizi fino ad oggi.

Margot Elise Robbie è nata a Dalby, un paesino Australiano il 2 luglio del 1990 ed è un’attrice e produttrice cinematografica. Il suo esordio alla carriera avviene già in tenera età quando appare nei primi film indipendenti australiani e poi è stata ingaggiata per la soap opera ‘Neighbours’, dal 2008 al 2011. Solo due anni dopo nel 2013 sbanca su tutti i grandi schermi al fianco di Leonardo Di Caprio in ‘The Wolf of Wall Street’sotto la magistrale guida di Martin Scorsese. Da qui in po la sua carriera è stata tutta un’ascesa, è stata prima protagonista di ‘Focus – niente è come sembra’, poi ‘The Legend of Tarzan’ in cui interpreta Jane. Poi nel 2018 è la volta della magistrale interpretazione de la Regina Elisabetta in ‘Maria Regina di Scozia’ e poi in ‘C’era una volta a… Hollywood’. C’è da dire però che il riconoscimento maggiore l’ha ottenuto con l’iconico ruolo di Harley Quinn nel film del DC Extended Universe ‘Suicide Squad’ nel 2016 e il plauso universale per la sua performance di Tonya Harding nel film biografico ‘Tonya’ nel 2017,. Per quest’ultimo film la Robbie ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar, al Golden Globe, allo Screen Actors Guild e al BAFTA nella sezione miglior attrice protagonista. Questo per la Robbie è stato un altro anno molto prolifico, c’è da dire infatti che ha ricevuto la seconda candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista per il film ‘Bombshell – La voce dello scandalo’

Per quanto riguarda la sua vita privata possiamo dirvi che dopo aver vissuto per diversi anni a New York, dal maggio 2014 Margot Robbie vive a Londra. Margot Robbie ha una relazione con l’aiuto regista britannico Tom Ackerley, conosciuto sul set di ‘Suite francese’. I due si sono sposati il 18 dicembre 2016 a Byron Bay, in Australia.

PREMI:

AACTA International Awards

2018 – Miglior attrice protagonista per Tonya

2020 – Miglior attrice non protagonista per Bombshell – La voce dello scandalo

Critics’ Choice Movie Award

2016 – Miglior attrice in un film d’azione per Suicide Squa

2018 – Miglior attrice in una commedia per Tonya

Empire Award

2014 – Miglior debutto femminile per The Wolf of Wall Street

Florida Film Critics Circle Awards

2017 – Miglior attrice per Tonya

People’s Choice Awards