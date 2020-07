Durante Detto Fatto oggi 2 luglio è intervenuto telefonicamente in diretta l’ex della conduttrice Bianca Guaccero: Nicola Ventola ha fatto una dichiarazione speciale!

Nella puntata di oggi, 2 luglio, di Detto Fatto è arrivata una telefonata a sorpresa per la splendida conduttrice, Bianca Guaccero. Un suo ex fidanzato è stato in collegamento telefonico con il programma! Nel 2013 l’attrice ha sposato il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese di Capri: nel 2014 è nata la loro piccola Alice. La storia tra l’attrice ed il regista è finita nel 2017. Si tratta di lui? La risposta è no! Bianca Guaccero anni fa ha avuto una relazione con l’ex calciatore Nicola Ventola: i due sono stati insieme dal ’96 al 2001. Non si conoscono i motivi per i quali la loro storia finì ma poco dopo la rottura con Nicola, Bianca rese pubblica la storia con Dario. Beh, Nicola Ventola è intervenuto in diretta durante il programma della Guaccero: ecco cosa è successo.

Detto Fatto, l’ex di Bianca Guaccero interviene in diretta: “Sei speciale”

Con Jonathan Kashanian c’è stata una sorpresa per la conduttrice di Detto Fatto: oggi 2 luglio si è collegato telefonicamente Nicola Ventola a sorpresa. E’ stato proprio l’ex gieffino a mettere in contatto i due ex: “Una vita da bomber” è il video musicale di Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola e Jonathan l’ha aggiunto nella sua classifica, facendolo intervenire poi in diretta.

“Ma che stai combinando con questa canzone?” dice la Guaccero, Ventola replica: “È tutta colpa tua, da ragazzini mi insegnavi a cantare. Guarda che mi tocca fare“. “Io e Nicola siamo stati fidanzati cinque anni quando eravamo più piccoli e ci allenavamo al canto, comprai la tastiera con le basi musicali, invitiamo gli amici, gli altri calciatori e facevamo le serate karaoke. Grazie a me si appassionò al canto. Da allora lui ha continuato a cantare, è stato il filo che ci ha tenuto uniti. Oggi si è realizzato un grande sogno” ha raccontato Bianca. Jonathan è subito intervenuto ed, entrando nei particolari, ha chiesto all’ex calciatore com’è la Guaccero nell’intimità. “È speciale, e lo sarà sempre per me. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri” è stata la risposta di Nicola. Questo il video di quanto accaduto: