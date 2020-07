Temptation Island, chi è Ciavy: scopriamo insieme l’età, che lavoro svolge e la più grande passione del fidanzato di Valeria

Mancano ormai meno di 2 ore all’inizio di questa nuova edizione di Temptation Island e come ben sapete le coppie in gara sono miste per la prima volta dall’inizio del programma, cioè si trovano sia coppie vip, che coppie comuni. Tra le coppie vip ritroviamo la frizzantissima Antonella Elia reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip con il compagni Pietro Delle Piane, poi l’ex Miss Italia Manila Nazzaro con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Tra le coppie nip invece troviamo Andrea e Anna, Alessandro e Sofia, Antonio e Annamaria e infine Valeria e Ciavy. Ed è proprio di Ciavi che vi vogliamo parlare ora. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa in più sulla sua età, sul lavoro che svolge e su quella che è la sua più grande passione.

Temptation Island, chi è Ciavy: età, lavoro e la sua più forte passione

Fino ad ora non sono molte le notizie che ci sono pervenute sui nuovi personaggi di questa edizione, ma possiamo dirvi che Ciavy ha 35 anni e vive a Ladispoli. Il ragazzo vive li con i genitori e si occupa di pubbliche relazioni. In particolar modo lavora come P.R. per i locali notturni, occupandosi di tutto ciò che vi è intorno all’organizzazione degli eventi e soprattutto sul proporre ai clienti i vari pacchetti per gli eventi. Oltre al mondo notturno l’altra grande passione di Ciavy è sicuramente il pugilato! Il suo rapporto con Valeria ha incontrato parecchi alti e bassi, nonostante si conoscano da 10 anni e stiano insieme da cinque, ed è proprio per questo che la fidanzata ha voluto partecipare al viaggio all’interno dei sentimenti con lui. Per quanto riguarda i social e altri dettagli della sua vita non abbiamo notizie, ma vi postiamo qui di seguito il video di presentazione della coppia a Temptation Island.

Perché Ciavy vuole partecipare a Temptation Island

“Sono Ciavy ho 35 anni, Valeria ha sempre voluto andare a vivere con me. Io traccheggio sempre, ogni tanto mi invento una scusa. Partecipo a Temptation Island per capire se sono veramente innamorato di lei. Li le tentazioni sono tante, quindi potrei sbagliare” (tramite il video di presentazione)

“Vorrei capire come si comporta Valeria quando io non ci sono, anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco” (tramite Tv Sorrisi e Canzoni)