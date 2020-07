Temptation Island, la giovane Sofia ha preso parte al programma con il suo compagno Alessandro: cosa occorre sapere su di lei.

Una cosa è certa: la nuova edizione di Temptation Island che, come ben sapete, partirà tra pochissimo su Canale 5 ha tutte le carte in regola per dimostrarsi, ancora una volta, davvero incredibile ed imperdibile. Come facciamo a dirlo? Semplice: le motivazioni che hanno spinto le sei coppie a prendervi parte. È il caso, ad esempio, di Sofia ed Alessandro. I due giovani ragazzi, come raccontato nel loro breve video di presentazioni, hanno deciso i prendere parte al programma per mettere seriamente alla prova il loro rapporto ed, ovviamente, il loro sentimento. ‘È nata veramente a mille. Dopodiché iniziando i nostri tira e molla’, ha dichiarato la giovane Sofia. Ecco, a proposito di lei, ma cosa sappiamo su di lei? A svelare ogni cosa ci ha pensato il profilo social ufficiale del programma. In attesa della prima puntata, sono spuntate diverse e nuove informazioni in più sui suoi partecipanti.

Chi è Sofia di Temptation Island: età e lavoro

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa prima puntata di Temptation Island, è bene sapere qualche cosa in più sui suoi protagonisti. In alcuni nostri recentissimi articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di Annamaria ed Antonio, cosa occorre sapere, invece, di Sofia? La giovane, come ben sapete, partecipa al programma in compagnia del suo fidanzato Alessandro, ma cosa sappiamo su di lei? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il profilo social ufficiale del programma. Che, pochissime ore fa, ha voluto svelare qualche piccola informazione in più su di lei. Stando a quanto si apprende dal post in questione, siamo venuti a sapere che la giovane vive a Perugia, anche se tuttora non convive con il suo compagno, ed ha 30 anni. Ma non è affatto finita qui. Perché è stato svelato anche un ‘particolare’ aneddoto sulla sua vita privata.

Da come si può chiaramente leggere dal post Instagram in questione, sembrerebbe che, oltre ad Alessandro, la giovane perugina abbia avuto un’altra storia alle spalle più che importante. Sofia, infatti, è divorziate ed ha due splendidi figli, rispettivamente di 9 e sette anni.

L’episodio che ha cambiato la sua storia con Alessandro

Sofia ed Alessandro, come raccontato in un nostro recente articolo, sono fidanzati da quattro anni e mezzo. Eppure, nonostante la loro storia d’amore sia nato come un vero e proprio fulmine, molto presto sono iniziati i problemi. Ed, in particolare, un episodio che ha condizionato e cambiato la loro storia. Dopo una ‘convivenza turbolenta’, Alessandro viene a scoprire di un tradimento della sua compagna. ‘Per circa sei mesi si è frequentata con un altro mentre stava ancora con me’, ha confessato il giovane. A voler partecipare al programma è stata a tutti i costi Sofia, che ha confessato di essere pronta a far capire al suo compagno quanto la loro storia, nonostante le avversità, abbia superato tutto.

Cosa succederà? Non ci resta che attendere!