Temptation Island, una coppia già in bilico: “Voglio il falò”

Una coppia della nuova edizione di Temptation Island è già in bilico, un fidanzato dopo aver visto un video ha dichiarato: “Voglio il falò”

Temptation Island è un reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Il reality ha avuto un enorme successo sulle reti Mediaset, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP. Quest’anno, nonostante la pandemia di Covid-19, che ha stravolto non solo le abitudini degli uomini ma anche i palinsesti televisivi, il reality show è andato regolarmente in onda. La nuova edizione è iniziata questa sera con al timone per la settima volta consecutiva l’ex gieffino. Tra le coppie in gioco ci sono anche Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. Le altre quattro coppie sono ‘meno note’.

Temptation Island, una coppia è già in bilico

La prima puntata del reality show di Canale 5 ha regalato già tante sorprese. Alcune coppie in gioco, dopo pochissimi giorni dall’inizio dell’esperienza, sono già in crisi. Valeria, ad esempio, è arrabbiata per il comportamento del suo fidanzato Ciavy, ma nel frattempo si consola con il single Alessandro, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Annamaria è assolutamente distrutta per il comportamento di Antonio, che sembra essersi legato fortemente ad una delle single. Ma c’è chi sta anche peggio: Alessandro Medici ad esempio, dopo aver visto un video della sua fidanzata Sofia Calesso, ha minacciato di lasciare il programma. L’uomo è uscito furioso dal pinnettu ed ha dichiarato: “Voglio il falò“. Poco prima, però, Sofia aveva visto alcuni video del fidanzato e anche lei aveva reagito male.

Prima di partecipare al programma, Sofia nel video di presentazione aveva dichiarato: “Il mio obiettivo è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la storia sia stata travagliata, ora abbiamo superato tutto“. Alessandro, dal canto suo, ha dichiarato: “Mi auguro che Sofia capisca che questa per lei è l’ultima spiaggia”. Con il suo comportamento, però, Sofia sta distruggendo tutto e addirittura potrebbe costringere il compagno a chiedere anzitempo il falò.

Vedremo nelle prossime puntate come evolverà la storia d’amore tra Alessandro e Sofia. Al momento non sappiamo se i due decideranno di continuare l’esperienza nel villaggio delle tentazioni o chiederanno il falò anticipato e soprattutto non sappiamo se usciranno dal programma insieme o separati. Le immagini viste nella prima puntata, però, lasciano presagire tutt’altro.