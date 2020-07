Temptation Island, Antonella Elia e la pole dance, si fa aiutare dai tentatori: la reazione di Pietro, ecco cos’è successo durante il falò dei fidanzati.

Temptation Island sta regalando già grandi emozioni al pubblico da casa, nonostante siamo solo alla prima puntata. Alcune delle 6 coppie entrate nei villaggi sono già in bilico. Ciavy e Valeria sono una di quelle. Il PR ha fatto scoppiare in lacrime la sua fidanzata per alcune dichiarazioni fatte durante una chiacchierata ccon una tentatrice, alla quale ha confessato di provare solo grande affetto nei confronti della sua fidanzata. Lei, dal canto suo, si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Anche tra Sofia e Alessandro sono cominciati i primi problemi. Il 47enne si è avvicinato alla tentatrice Beatrice e la cosa ha fatto soffrire la sua compagna. Anche Antonella Elia è una delle protagoniste di questa prima puntata di Temptation Island. Durante il falò dei fidanzati, il suo Pietro ha visto un video molto particolare, in cui lei ballava la pole dance con l’aiuto di alcuni tentatori: ecco come ha reagito.

Temptation Island, Antonella Elia fa la pole dance con l’aiuto dei tentatori: ecco la reazione del fidanzato Pietro

Temptation Island è appena cominciato, ma le emozioni non mancano. Tra i maggiori protagonisti della prima puntata c’è anche Antonella Elia. La soubrette ha mostrato già al Grande Fratello Vip la sua forte personalità e sta facendo lo stesso anche in questa nuova avventura. Fin dai primi giorni del suo arrivo nel villaggio delle fidanzate, la Elia si è avvicinata a tutte le altre ragazze come confidente e amica, mostrando grande solidarietà e sensibilità. La Elia ha fatto anche amicizia con i tentatori e si è cimentata nella pole dance, attività che già svolge anche nella vita di tutti i giorni. In uno dei video che Filippo ha mostrato a Pietro al falò dei fidanzati, Antonella fa la pole dance facendosi aiutare dai tentatori, che le appoggiano le mani addossi per farla aggrappare al palo. Come avrà reagito il suo fidanzato davanti a queste immagini? Pietro ha mantenuto la calma e ha preso tutto con un sorriso, anche se ha voluto sottolineare che lui non è così geloso come lei lo descrive nel video.

Pietro ha aggiunto che sta vivendo questa esperienza con serenità, perché è sicuro che andrà tutto bene e che presto potrà sposare la sua Antonella, come si sono promessi lo scorso novembre.