Temptation Island, la clamorosa confessione di Ciavy: Valeria scoppia in lacrime, ecco cos’è successo nel corso della prima puntata del reality sulle coppie.

Temptation Island è appena iniziato e le emozioni sono già a mille. Le 6 coppie protagoniste sono sbarcate nei loro villaggi per vivere 21 giorni di separazione e riflettere sul proprio rapporto, su quello che funziona e su quello che non va. Il tutto, con la compagnia dei single e delle tentatrici, pronti a mandare in confusione fidanzati e fidanzate. I video di presentazione hanno fatto già emergere i punti di forza e i punti deboli delle coppie, molte delle quali hanno già dei problemi di fiducia. Una di queste è quella composta da Ciavy e Valeria, che sono fidanzati da 4 anni e sono venuti a Temptation Island per capire se il loro rapporto può andare avanti. Come raccontato nel video, infatti, Valeria non si fida di Ciavy perché in passato ha scoperto alcune cose che l’hanno fatta soffrire, come il fatto che lui sentiva altre ragazze e si è anche incontrato con una di queste. Appena arrivata nel villaggio, la romana è stata chiamata nel Pinnettu e ha ascoltato una conversazione tra Ciavy e una tentatrice, nella quale il suo fidanzato ha fatto una clamorosa confessione, facendola scoppiare in lacrime: ecco cos’è successo.

Temptation Island, la clamorosa confessione di Ciavy: Valeria scoppia in lacrime, ecco cos’è successo

A Temptation Island sta accadendo già di tutto. Le coppie si sono separate da poco, ma già sono cominciati i primi Pinnettu. Valeria è stata una delle prime a essere chiamata, perché il suo fidanzato Ciavy ha avuto una conversazione con una tentatrice, nella quale si è lasciato andare ad alcune confessioni. Il pr romano ha raccontato che lui e Valeria stanno insieme da 4 anni, ma che lui a volte sente il peso di questa relazione, in particolare per la gelosia di lei, motivo per cui non vuole andare a convivere per il momento. Non è tutto però, perché Ciavy ha anche confessato di aver fatto degli errori nei confronti della sua fidanzata, quando si è sentito e poi visto con un’altra ragazza. Poi, alla domanda diretta della tentatrice su quali siano i suoi sentimenti per Valeria, Ciavy ha detto abbastanza chiaramente di non sapere se è innamorato di lei: “Amore mi sembra una parola grande, sicuramente c’è tanto affetto”.

Queste parole hanno fatto molto soffrire Valeria, che è scoppiata in lacrime ed è stata prontamente consolata dalle altre ragazze, le quali le hanno ripetuto più volte che lui non la merita. Cosa pensate di quello che sta accadendo?