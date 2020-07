Temptation Island, gesto inaspettato di Pietro: Antonella Elia non ci sta

Nella prima puntata di Temptation Island, Pietro ha fatto un gesto inaspettato per la sua compagna Antonella Elia: ecco la sua reazione

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. L’ex valletta di Non è la Rai, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha deciso di accettare la proposta di un altro reality, stavolta però partecipando insieme al suo compagno. La loro storia d’amore è sulla bocca di tutti da qualche mese. Durante l’esperienza nel reality show di Canale 5, infatti, Pietro è stato ‘pizzicato’ insieme alla sua ex compagna e sorella di Asia Argento. La Elia non ha mai messo in dubbio l’amore di Pietro, ma ha deciso lo stesso di mettere alla prova la sua relazione nel villaggio delle tentazioni.

Temptation Island, Antonella arrabbiata per un gesto di Pietro

È iniziato il viaggio nei sentimenti per la Elia e il suo compagno. Pietro, nonostante il suo passato alquanto ‘burrascoso’, è stato uno dei pochi a comportarsi bene durante la presentazione delle tentatrici. Delle Piane, infatti, ha abbandonato per ultimo la compagna, non lasciandosi tentare dall’avvenenza della single. Dopo poche ore dall’ingresso nel villaggio dei fidanzati, la Elia è stata chiamata nel pinnettu per vedere un video del suo Pietro. Del filmato mostrato all’ex gieffina, un gesto in particolare ha infastidito la donna. Delle Piane infatti, secondo il racconto della sua compagna, aveva promesso di non bere, ma purtroppo per lui è stata la prima cosa fatta nel villaggio dei fidanzati.

La Elia, vistosamente arrabbiata, ha dichiarato: “Occhio per occhio, dente per dente“. La showgirl ha promesso al suo compagno di non fare massaggi ai tentatori, ma dopo il filmato visto nel pinnettu ci ha ripensato ed ha esclamato: “Ragazzi chi vuole un massaggio?“. Chi raccoglierà la proposta della Elia?