Temptation Island, Ilaria e Massimo non stanno più insieme: dove sono finiti? Con chi sono fidanzati?

“Massimoooo”. Le urla di Ilaria dal villaggio delle fidanzate a Temptation Island 2019 si sentono ancora oggi. La versione “nip”, dei non famosi, l’anno scorso ha regalato molte gioie ai fan del programma. Ilaria e Massimo, che negava l’evidenza, Katia la fotonica… ne abbiamo viste molte e in attesa di innamorarci dei personaggi dell’edizione 2020 del programma, ci siamo chiesti che fine avesse fatto Ilaria Teolis oggi dopo l’avventura sull’isola delle tentazioni.

La storia di Ilaria e Massimo a Temptation Island

Ilaria e Massimo avevano partecipato a Temptation Island nel 2019 e la loro coppia, da subito, era sembrata un po’ traballante. Se lei era stata costretta praticamente a trasferirsi nel pinnettu per via di tutti i video che riceveva, Massimo dal canto suo legava con due tentatrici e si lamentava della fidanzata che non lo faceva giocare alla Play Station. Alla fine Ilaria si era lasciata andare al corteggiamento del bellissimo tentatore Javi e il fidanzato di lei si era quasi detto sgomento della decisione. Ilaria e Massimo alla fine sono usciti separati da Temptation Island e così sono ancora oggi.

Il falò di confronto tra ilaria e massimo

Massimo è fidanzato con la tentatrice Sonia

Se Massimo Colantoni dal canto suo, dopo poco, ha proseguito la conoscenza con la tentatrice conosciuta nel programma Sonia Onelli, Ilaria ci ha messo un po’ per riprendersi e non si è buttata nelle braccia di Javi. Anche perché dopo poco lui è andato a Uomini e Donne come corteggiatore. Tirando le fila insomma, Massimo è fidanzato con la sua tentatrice. Sembrano molto felici e non mancano mai di fare video su Instagram e su TikTok dove prendono un po’ con ironia tutte le critiche che Ilaria gli faceva in passato, come l’utilizzo smodato della Play. Vediamo infatti la nuova fidanzata di Massimo che finge di gettare il controller nel bagno se lui non si dedica alle pulizie di casa.

Ilaria Temptation Island: con chi sta oggi?

Ilaria Teolis oggi si è fidanzata. Ha taciuto per un po’ su Instagram, per scaramanzia, ma da qualche tempo ormai ha reso nota la sua storia d’amore con Andrea Cirillo. I due intorno a Capodanno si erano regalati un viaggio in Egitto all’insegna del relax e Ilaria, dopo l’esperienza di Temptation Island ci va un po’ cauta, ma augura a tutti di amarsi e di essere felici, compresa se stessa.