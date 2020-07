Siete curiosi di sapere com’è possibile calcolare l’età esatta dei cani? È spuntato fuori un nuovo studi che spiazza letteralmente tutti.

I cani, lo sappiamo, sono i migliori amici dell’uomo. Con la loro dolcezza, tenerezza e bellezza, gli amici a quattro zampe sono soliti regalare delle emozioni davvero incredibili a tutti gli umani. Ecco, ma siete curiosi di conoscere com’è possibile venire a sapere della loro età? Solitamente, tutti noi applichiamo un unico metodo: quello di applicare all’età dei cani i multipli di sette. A quanto pare, però, questa ‘vecchia formula’ non può essere più applicata. Stando a quanto ci fa sapere Ansa.it, sembrerebbe che alcuni gli scienziati della University of California, a San Diego, abbiano studiato un nuovo aggiornamento. Che, quindi, ci permette di conoscere la reale età dei quadrupedi. Lo studio, condiviso su Cell Systems, ha letteralmente spiazzato tutti. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Come calcolare l’età dei cani? Lo studio

Cari padroni degli amici a quattro zampe, sembrerebbe che, per calcolare l’età dei cani, non sia più disponibile la ‘vecchia’ maniera, bensì un’altra completamente nuova ed inedita. A farcela sapere è stato Ansa.it. Che, come dicevamo precedentemente, ha reso noto lo studio di alcuni scienziati della University of California, San Diego. Ecco. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che questo gruppo di studiosi abbia applicato il loro studio ad una razza particolare di canini: i labrador. Per quale motivo? Semplice: questa razza di quattro zampa è conosciuta per svolgere uno stile di vita tranquillo, anche se è una delle poche razze che, purtroppo, invecchia facilmente e, soprattutto, velocemente. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa hanno scoperto?

Stando a quanto si apprende dallo studio di questi scienziati della University of California, San Diego, sembrerebbe che ad incidere sull’età degli amici a quattro zampe siano proprio due fattori: l’ambiente e lo stile di vita. Applicati, infatti, dei test epigenetici sulla razza canina dei labrador, sembrerebbe che la loro età sia fortemente infuenzata da questi due fattori. Ne è convinto, tra l’altro, anche Massimo Perla. Che, ad Ansa Lifetsyle, ha dichiarato che, sin dalla loro nascita, i cani sono addestrati a stare in movimento. L’andamento sedentario che, invece, stanno acquisendo in questo ultimo periodo, condizionerà fortemente la loro età.