Belen Rodriguez a Capri per lui: Stefano De Martino stavolta non c’entra

Belen Rodriguez è a Capri per una persona davvero speciale per lei: questa volta, però, Stefano De Martino non c’entra proprio.

In queste ultime settimane, lo sappiamo, Belen Rodriguez ha i riflettori puntati addosso. Dopo diversi indizi ed indiscrezioni, sembrerebbe essere arrivata proprio la conferma: Stefano De Martino e l’argentina si sono nuovamente separati. Non sappiamo quale sia stato il motivo preciso che li abbia spinti a prendere questa clamorosa decisione, fatto sta che la notizia della loro rottura è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Non soltanto per i loro sostenitori che, in tutti questi anni, hanno sempre tifato per loro, ma anche per la modella stessa. È stata proprio prima, infatti, a confessare che questo non è affatto un periodo facile per lei. Tuttavia, la vita continua. E Belen, ammettiamolo, è una vera e propria maestra in questo. Sebbene la sofferenza per questa nuova delusione d’amore, la Rodriguez continua a viversi la sua vita. E così, tra un weekend e un altro in compagnia di ottimi amici, la modella cerca di dedicare del tempo a sé stessa. Ed allontanarsi dai pensieri. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in compagnia di Mattia Ferrari e di suo fratello, è partita per Capri. Ebbene si. Belen è Napoli! Ma perché? Per Stefano? Nient’affatto! Il motivo che ha spinto l’argentina a venire in territorio campano è ben altro. Ecco di che cosa parliamo.

Belen Rodriguez è a Capri, ma questa volta non per Stefano De Martino

Qualche ora fa, Belen Rodriguez si è ripresa in barca all’interno del Golfo di Napoli. Bolle qualcosa in pentola con Stefano De Martino? Nient’affatto! Piuttosto, come ci fa sapere Giornalettismo, l’argentina è sì in territorio campano, ma non per un chiarimento o riappacificazione con il conduttore di Made in Sud, bensì per recarsi a Capri. Beh, la domanda adesso sorge più che spontanea: per quale motivo Belen ha lasciato Milano per trascorrere un po’ di giorni sull’Isola campana? A rendere chiaro ogni minimo particolare di questa decisione è il noto sito web. Che, infatti, ha spiegato nel minimo dettaglio cosa sta accadendo alla modella.

Sarà stato un gran colpo, in positivo, ovviamente, per tutti i sostenitori di Belen quando hanno visto l’argentina stare in barca nel Golfo di Napoli. Ecco, purtroppo, non è affatto come pensate. Come dicevamo precedentemente, Giornalettismo ci ha spiegato i reali motivo per cui la Rodriguez si è recato in territorio campano. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’argentina si stia recando a Capri per prendere parte al compleanno di Gian Maria Antinolfi, amico di Belen e di Mattia Ferrari.