Elena D’Amario potrebbe diventare la nuova insegnante della scuola di Amici di Maria de Filippi? L’indizio fa pensare ed ha fatto incuriosire tutti: diamo un’occhiata.

Ha fatto il suo debutto in tv nel 2008 con ‘Il ballo delle debuttanti’, la fama però l’ha raggiunta con Amici di Maria de Filippi: Elena D’Amario oggi è una famosa ballerina italiana. Dopo aver lavorato in giro per il mondo, dopo il talent show di Canale 5, è tornata in Italia ed ora lavora nella scuola di Amici come professionista. Sembra esser arrivato un indizio però che riguarda proprio il suo ruolo nel famoso talent show condotto da Maria De Filippi: l’anno prossimo potrebbe diventare insegnante? Ecco cosa ha pubblicato.

Amici, tra gli insegnanti Elena D’Amario? L’indizio ha incuriosito tutti

Potrebbe diventare lei una nuova insegnate di Amici? Nella giornata di ieri, 2 luglio, Elena D’Amario ha pubblicato una storia sul suo account Instagram nella quale si vede il foglio delle valutazioni. Sta chiaramente partecipando ai casting la famosa ballerina professionista. Ecco la story:

L’anno prossimo la ballerina parteciperà come professionista o come insegnante? Nessuno sa se cambierà ruolo la D’Amario, questo scatto ha acceso un dubbio in molti. I dubbi sono anche su i professori che ci saranno nella prossima edizione di Amici: difficile pensare che Maria De Filippi si privi di Timor Steffens, Veronica Peparini ed Alessandra Celentano. C’è da dire che è capitato già in passato che la redazione decidesse di ‘promuovere’ gli ex allievi divenuti poi professionisti: ricordiamo l’esempio di Marcello Sacchetta e Lorella Boccia diventati conduttori del pomeridiano. Nessuno esclude l’ipotesi che Elena possa diventare un’insegnante nella scuola di Amici: senza nessuna conferma però l’ipotesi più accreditata è quella di un ‘semplice aiuto’ nei casting.