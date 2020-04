Finale Amici 2020, Elena D’Amario: “Sacrificio e responsabilità”

Elena D’Amario, il dolce messaggio per la fine di Amici 2020: “Il team si è adoperato con sacrificio e responsabilità”.

L’avventura di Amici di Maria De Filippi sta volgendo al termine. Venerdì sera andrà in onda la finale del programma e siamo in un momento così storicamente particolare per via dell’epidemia di Coronavirus che la fine di Amici porta molti a riflettere. Proprio come la ballerina professionista del programma Elena D’Amario che ha scritto un lungo post su Instagram proprio per questo momento.

La dedica della ballerina Elena D’Amario per Amici 2020

“Il viaggio volge quasi al termine” inizia così il lungo post di saluto di Elena D’Amario per il programma Amici. La ballerina professionista ha postato una foto di lei con una valigia e ha spiegato che all’interno conserva la curiosità ed è grata a questa caratteristica del suo carattere perché le permette di avere sempre qualcosa da osservare, comprendere e ascoltare: “Cresco e mi conosco, rimproverandomi prima migliorandomi dopo” ha dichiarato Elena. Una riflessione poi va ovviamente al periodo storico in cui siamo, con la pandemia di Coronavirus e la ballerina ammettere di essere felice che il loro viaggio non si sia interrotto e che tutto il team di Amici di Maria De Filippi si sia adoperato con sacrificio e responsabilità per “proteggere i sogni dei ragazzi e portare a compimento i loro sogni”. Elena prosegue dichiarando poi che i ringraziamenti verso le persone che si amano e che ci rendono migliori andrebbero fatti ogni giorno, anche solo con un sorriso, un saluto o il rispetto in ogni circostanza: “Ma per tradizione si fanno sempre all’ultimo. Non disfo le valigie da 10 anni ma non mi pesa perché viaggiare è aggiungere vita alla vita. Verso la finale…@amiciufficiale I love you”.

Un messaggio romantico insomma, malinconico il giusto, come per ogni cosa che finisce. Inoltre, in un momento storico come questo gli addii sono ancora più dolorosi in qualche modo perché non sappiamo quando ci rivedremo e quando potremo tornare alla normalità. Forse é questo quello che ha pensato Elena nello scrivere il post, ma siamo certi che la prossima edizione di Amici ci rivedremo, anche con lei la sua bellezza e le sue doti pazzesche.