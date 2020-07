La svolta di Anna Tatangelo con Guapo, il nuovo singolo insieme a Geolier. Da ragazza di periferia a queen indiscussa dell’urban.

Anna Tatangelo cambia pelle. La “ragazza di periferia” è lontana ormai e ha lasciato il posto a un versione tutta nuova dell’artista. La conferma è Guapo, il nuovo singolo della Tatangelo insieme a Geolier uno dei nuovi rapper emergenti della scena napoletana. Dimenticatevi tutto quello che avete sempre sentito e canticchiato: Anna è rivoluzionata con un brano che entra in testa anche a chi non è napoletano e capisce poche parole! Vediamo allora insieme il testo, il significato e il video di questa nuova hit estiva.

Geolier e Anna Tatangelo

Guapo nasce dalla penna scaltra e veloce di Geolier e Martina May. È stato prodotto da Dat Boi Dee e la voce di Anna Tatangelo che sembra rincorrersi con quella del rapper napoletano, dà vita ad un mix stranamente e sorprendentemente conturbante. Il nuovo singolo di Anna Tatangelo è una svolta musicale importante nella sua carriera. Diciamo che è il coronamento di un percorso iniziato quando l’ex moglie di Gigi D’Alessio aveva iniziato a collaborare con Achille Lauro. Ora la cantante si è riscoperta queen della scena urban e molto probabilmente lo scettro non glielo leverà nessuno per un bel po’.

Il video del nuovo singolo di Anna Tatangelo e Geolier

Il video di Guapo ancora non è online. Su Youtube si può trovare il pezzo e ascoltarlo in hd, ma siamo sinceramente tutti curiosi di vedere che cosa uscirà a livello visivo per una hit di questo genere.

La nuova canzone di Anna tatangelo e geolier

Il testo di Guapo

Il testo del nuovo singolo di Anna Tatangelo e Geolier è molto particolare. Come abbiamo detto è cantato in parte in italiano e in parte in napoletano. Di seguito alcune delle parti più belle del testo di Guapo.

M’hann itt che nun tien a cap’ appost

Perciò m’chiamm sul e notte

Rincella a casa ca nun tuorn

O saj che a casa mia nun se dorme

Guapo

Scusami se non ti richiamo

Mi dici ti amo e non è il caso

Non sei a livello baby è claro

Pensa a te

Che a me non manca niente di quello che hai

Mi basto da sola, no non è un cliché

Una come me non l’hai vista mai

Vista mai

Se pensi di conoscermi baby sei fuori strada

Non voglio diamanti, viaggi, né borse di Prada

Se mi incontri in giro sono sul mio fuoristrada

Tu non mi guardare in faccia figlio di…

Guapo, Anna Tatangelo: qual è il significato della canzone?

Cosa capiamo da questa canzone? Qual è il significato di Guapo di Anna Tatangelo e Geolier? Diciamo che sembra una battle tra Geolier e Anna e ad uscirne vincitrice è assolutamente la Queen Tatangelo che mentre la sentiamo cantare: “Non sei a livello baby è claro. Mi basto da sola, una come me tu non l’hai vista mai” fa venire voglia di alzarsi in piedi sulla scrivania dell’ufficio e urlarlo a tutti gli uomini che ci circondano sperando che la voce arrivi anche agli ex. E forse è anche ciò che ha mosso Anna durante questa canzone. Si sarà levata qualche sassolino dalle sue scarpe col tacco? Ai posteri l’ardua sentenza.

Per ora sappiamo con certezza che Guapo sarà una hit estiva, di quelle che crea una sorta di gigantesca unione coraggiosa tra donne, intitolata proprio Girl Power.