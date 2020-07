Kylie Jenner, nuovo cambio look: si è mostrata proprio così

Kylie Jenner, nuovo cambio look per la sorella di Kim Kardashian: si è mostrata proprio così ai fan, boom di likes e commenti su Instagram.

I fan della bellissima Kylie Jenner sono abituati ai continui cambiamenti della loro beniamina. E, qualche giorno fa, la star lo ha fatto ancora! Nuovo cambio look per la meravigliosa sorella di Kim Kardashian, che sul suo profilo Instagram si è mostrata in una versione completamente diversa da quella in cui l’abbiamo vista di recente. Dopo le meches anni 90′ sui due ciuffi laterali, la parrucca biondo platino e i lunghi capelli rosa, Kylie ha nuovamente rivoluzionato la sua chioma. Curiosi di scoprire come si è mostrata ai suoi numerosissimi followers di Instagram? Ve lo sveliamo subito!

Kylie Jenner, nuovo cambio look: capelli lunghi e castani per la sorella di Kim Kardashian

Si chiama Kylie Jenner ed è una delle componenti della famosa famiglia Jenner-Kardashian. Classe 1997, Kylie è un’imprenditrice e personaggio televisivo, ma è anche sui social che è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram conta ben 183 milioni di followers! Numeri stratosferici per la bellissima Kylie, che, proprio qualche giorno fa, ha mostrato la sua nuova chioma. Stavolta, più naturale e semplice delle precedenti. Capelli castani lunghi e mossi: i fan sono letteralmente impazziti per il nuovo cambio look della Jenner. Date un’occhiata:

Il post, come sempre accade quando si tratta di Kylie, è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan. Commenti ricchi di complimenti per la nuova ‘trasformazione’ della Jenner, che sembra avere convinto davvero tutti. Non sappiamo quanto ‘durerà’, ma il nuovo look di Kyle è assolutamente promosso! E voi, cosa ne pensate? Quale dei suoi ‘colpi di testa’ preferite? Quel che è certo è che, in qualsiasi versione, la Jenner è sempre stratosferica!