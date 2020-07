Sapete che Lorenzo Amoruso è stato fidanzato con un’ex tronista di Uomini e Donne? E’ sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, in pochi conoscono questo gossip!

E’ cominciato ieri 2 luglio Temptation Island e già nella prima puntata il pubblico ha assistito a tantissimi colpi di scena. Una delle coppie che hanno preso parte alla nuova edizione è quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Manila è stata Miss Italia nel ’99, oggi è una conduttrice e attrice molto amata dal pubblico. Amoruso, invece è stato un calciatore professionista ed ha giocato in squadre importanti come Bari e Fiorentina. Oggi è un dirigente sportivo. I due stanno insieme da tre anni ed hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island. Manila si separata dal suo ex marito nel 2017, Francesco Cozza. Ma sapete invece chi è l’ex di Lorenzo Amoruso? E’ stata una famosa tronista: ecco di chi si tratta.

Lorenzo Amoruso, sapete chi è la sua ex fidanzata? L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne

Conosciamo bene Manila Mazzaro, la conduttrice televisiva e radiofonica. Sappiamo anche che dal 2005 al 2017 è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Oggi la donna è fidanzata con Lorenzo Amoruso: sapete chi è l’ex invece del ‘fidanzato’ di Temptation Island?

Lorenzo è nato a Bari nel ’71 ed è uno sportivo: è stato uno dei difensori più acclamati di Bari e Fiorentina. Dopo è diventato dirigente sportivo dei viola prima di passare nel mondo della tv, diventando opinionista in trasmissioni sportive. E’ stato anche conduttore con Gianluca Valli, nel 2016 erano al timone di ‘Squadre da incubo’. Sapete la sua vita privata? Lorenzo è stato sempre molto riservato, per questo in pochi sapranno che, prima di incontrare Manila, ha avuto una storia con Giulia Montanarini. Lei è un ex tronista di Uomini e Donne: nel 2011 ha partecipato al dating show di Maria De Filippi, sia nell’edizione primaverile che in quella autunnale. Giulia è un noto personaggio televisivo ed è anche attrice: l’abbiamo vista nel film ‘Il paradiso all’improvviso’ di Leonardo Pieraccioni ed anche in ‘Natale in India’. Parliamo di lei: