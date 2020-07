Pochissime ore fa, Alessandra Amoroso ha dato ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa: la cantante è letteralmente pazza di gioia.

Sarà la protagonista indiscussa di quest’estate 2020, Alessandra Amoroso. Voce del nuovo singolo dei Boomdabash, la cantante salentina sta facendo ballare e divertire milioni e milioni di italian. Ebbene si. Perché dopo lo smisurato successo dell’anno scorso di ‘Mambo Salentino’, la canzone ‘Karaoke’ ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio tormentone estivo. Cosa ce lo fa dedurre? Beh, la risposta è davvero semplice: lo splendido annuncio a sorpresa, dato pochissime ore fa, della diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, lo sappiamo, l’ex vincitrice è sempre molto attiva. Ed è per questo motivo che una notizia del genere non poteva non affatto condividerla con chi, da bene 11 anni a questa parte, la segue costantemente e quotidianamente. Ecco, ma a cosa ci riferiamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la cantante salentina è completamente pazza di gioia.

Alessandro Amoroso, annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta

Seppure ‘Karaoke’, il nuovo singolo dei Boomdabash in collaborazione con Alessandra Amoroso, sia stato pubblicato soltanto da pochissimi giorni, sta ottenendo un successo davvero smisurato. Fresco, orecchiabile e più che ballabile, la canzone si sta dimostrando un vero e proprio tormentone estivo. Ce ne da conferma, tra l’altro, lo splendido annuncio a sorpresa che, pochissime ore fa, l’ex vincitrice di Amici ha voluto dare ai suoi sostenitori su Instagram. Sempre solita ad interagire e a raccontarsi ai suoi followers, la Amoroso non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di questa immensa gioia. Guardare per credere.

Ebbene si. In una sola settimane e, con più precisione, dal 26 Giugno al 2 Luglio, ‘Karaoke’ è balzata a primo posto della ‘Top Music’. Un annuncio davvero splendido, quindi. Che, com’è giusto che sia, dimostra quanto il singolo stia riscuotendo un successo davvero spropositato. ‘La musica non si ferma’, ha detto la Amoroso a corredo di questa foto. E, bisogna ammetterlo, se questi sono i presupposti, ci aspettano grandi cose.