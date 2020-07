Chiara Ferragni, il selfie in intimo scatena i followers: “Sono una mamma cool”, ecco come si è mostrata sul suo profilo social.

Di influencer, sui social, ce ne sono davvero a milioni al giorno d’oggi. Ma poche sono come lei. Parliamo di Chiara Ferragni, quella che possiamo a tutti gli effetti definire la regina delle influencer italiane. Con ben 20,4 milioni di followers su Instagram, la bellissima moglie di Fedez è una vera e propria star nel mondo digitale. Partendo da un semplice blog personale, la Ferragni ha creato un vero e proprio impero. Ma, sul profilo ufficiale di Chiara, non troverete solo scatti lavorativi. La bellissima influencer ama condividere con i suoi seguaci i momenti più salienti delle sue giornate, e non mancano gli attimi in famiglia con il suo adorato marito e il loro piccolo Leone. Ma, qualche ora fa, è stato uno scatto in particolare ad aver attirato l’attenzione dei fan. Un selfie allo specchio, in cui la biondissima influencer indossa un completino intimo che non è passato proprio inosservato. Diamo un’occhiata.

Chiara Ferragni, il selfie in intimo: “Sono una mamma cool”, pioggia di likes su Instagram

Basta poco a Chiara Ferragni per farsi notare sui social. La bellissima influencer è una delle più seguite al mondo e, per ogni post che pubblica, è pronta una pioggia di likes e commenti. È quello che è accaduto anche con l’ultimo selfie condiviso dalla Ferragni sul suo profilo Instagram. Un selfie allo specchio, che la moglie del rapper Fedez scatta mentre indossa solamente l’intimo. “Sono una mamma cool”, scrive Chiara nella didascalia al post. Ed è impossibile darle torto. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Un selfie che difficilmente poteva passare inosservato agli occhi attenti dei fan di Instagram. Boom di likes e commenti per la Ferragni, che si conferma una vera e propria regina sui social. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!

Il singolo con Baby K

Tra i tantissimi commenti alla foto di Chiara, è spuntato anche quello di Baby K. È proprio in collaborazione con quest’ultima che la Ferragni ha debuttato come cantante. Il loro primo singolo, dal titolo Non mi basta più, è uscito solo qualche giorno fa, ma è già destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2020. E voi, lo avete già ascoltato?