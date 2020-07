Uomini e Donne, Giovanna Abate rompe il silenzio e racconta tutta la verità sulla storia d’amore con Sammy: ecco cosa è successo tra di loro.

Seppure l’edizione di Uomini e Donne sia terminata da poco più di un mese, i suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. Non soltanto, quindi, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ma anche Giovanna Abate e Sammy Hassan. Ebbene si. Perché se, da una parte, per Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembrerebbe che la loro relazione stia procedendo a gonfie vele, dall’altra parte, invece, per i due romani non sembrerebbe essere affatto così. Appena terminata la trasmissione, certo, i due ragazzi hanno trascorso un po’ di tempo insieme. E, come al loro solito, non hanno perso occasione di poter rendere partecipi i loro sostenitori di tutto quanto facevano durante le giornate. Eppure, è da un po’ di tempo che i due non compaiono insieme. Lei è a Roma, la città dove vive e lavora. A differenza di lui che, invece, è Milano. Ecco, ma cosa sarà esattamente successo, quindi? A svelare ogni cosa è l’ex tronista. Che, in una recentissima intervista per Uomini e Donne Magazine ha raccontato finalmente la verità.

Giovanna Abate, tutta la verità sulla storia con Sammy: cosa succede tra di loro

Dopo aver trascorso un po’ di tempo insieme appena terminato Uomini e Donne, Giovanna e Sammy si sono separati. Lei è a Roma, impegnata con le sue boutique e quant’altro. Mentre lui, come dicevamo precedentemente, è a Milano in compagnia di suo figlio. Ecco, la domanda che, in questo ultimo periodo, si stanno facendo tutti i loro sostenitori è soltanto una: si sono già lasciati? Già qualche giorno fa, l’ex tronista romana era intervenuta al riguardo. E, tramite un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, aveva lasciato chiaramente intendere qualche dettaglio in più. Soltanto adesso, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, la bella Abate ha raccontato finalmente la verità. Certo, non ha spiegato dettagliatamente cosa sia successo tra di loro. E, soprattutto, non ha detto cosa stia realmente accadendo. Fatto sta che le sue parole sembrano essere molto chiare.

Stando a quanto si apprende dalle dichiarazioni riparte su Uomini e Donne Magazine, sembrerebbe che Giovanna non si sente ancora a pronta a svelare qualche cosa in più sulla sua storia d’amore. Anzi, per essere più precisi, l’ex tronista ha dichiarato di voler dapprima prendersi del tempo per pensare a cosa sta accadendo. E poi, quando avrà fatto chiarezza, sarà la prima a raccontare ogni cosa. Da come si può chiaramente vedere, quindi, non c’è alcuna conferma o smentita di rottura tra i due. Bisognerà aspettare ancora un altro po’.

