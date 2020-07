Temptation Island, ex coppia aspetta il terzo figlio: l’annuncio ufficiale

Temptation Island, ex coppia amatissima dal pubblico aspetta il terzo figlio: l’annuncio ufficiale su Instagram fa impazzire i fan

Passano gli anni e Temptation Island è sempre più seguito e amato dal pubblico di canale cinque, che lo associa all’inizio inesorabile dell’estate. C’è da dire che Temptation Island è certamente tra i programmi più seguiti dell’estate e il suo conduttore Filippo Bisciglia è tra i più apprezzati del settore. Il suo modo di condurre con tatto e rispetto è apprezzatissimo dai telespettatori. Nel corso degli anni sono moltissime le coppie che grazie a questo viaggio all’interno dei sentimenti è riuscita a dare una svolta al proprio rapporto. Qualcuno ha deciso di voltare pagina, andando per la propria strada, qualcun altro ha deciso di dare un’altra occasione al proprio rapporto e qualcun altro invece ha deciso di consolidare ancor di più il rapporto mettendo su famiglia e sposandosi. Sono tante infatti le coppie che nel corso degli anni si sono sposate e hanno deciso di allargare la famiglia dando alla luce dei bambini. Tra le coppie che certamente ricorderete c’è quella formata da Alessandre De Angelis e Emanuele D’Avanzo. I due incontrarono non pochi problemi all’interno del villaggio, eppure decisero di uscire insieme e riprovarci.

Dopo la loro partecipazione al viaggio all’interno dei sentimenti all’Is Morus Relais, Emanuele e Alessandra hanno deciso di passare allo step successivo sposandosi. Poco dopo il matrimonio è arrivato il primo figlio per la coppia, una bellissima bambina dagli occhi azzurri come il cielo e i riccioletti biondi, Beatrice. I due sono impazziti d’amore e la bambina risulta essere un bellissimo miscuglio tra mamma e papà. Dopo solo poco tempo dalla nascita della bambina Alessandra copre di essere nuovamente incinta, stavolta da alla luce un bellissimo maschietto, il piccolo Enea. La famiglia è felice e sono seguitissimi sui social, dove pubblicano scatti di vita quotidiana, di lavoro, dei posti più belli di Napoli e soprattutto dei bambini.

Adesso però arriva un’altra bellissima notizia in casa D’Avanzo, attraverso un post sul suo account Ufficiale Instagram Alessandra comunica a tutti i fan di essere nuovamente incinta. Alessandra ed Emanuele aspettano il loro terzo figlio! Che felicità per la famiglia che a questo punto è diventata davvero numerosa! Bellissima e radiosa la ragazza appare a bordo barca con un costume che le fascia il pancino in bella mostra. Non ci resta quindi che aspettare per conoscere gli aggiornamenti sulla gravidanza e sapere se arriverà un altro maschietto o un’altra femminuccia.