Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: la dura frecciatina arriva proprio da lui; ecco cosa è accaduto sui social.

Si erano conosciuti negli studi di Uomini e Donne e la loro avventura nel programma aveva avuto un lieto fine. Purtroppo, però, tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sembra essere già finita. La tronista lo aveva scelto al termine di un percorso fatto di alti e bassi e Sammy aveva detto di si. Le cose, però, non sono andate nel verso giusto e la coppia è durata solo qualche settimana. E a parlare di loro, qualche ora fa, è stata una vecchia conoscenza di Giovanna. Si tratta di Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne. La Abate, prima di essere sul trono, è stata proprio una corteggiatrice di Giulio, ma quest’ultimo le ha preferito Giulia D’Urso, sua attuale compagna. Ebbene, cosa ne pensa Giulio del percorso di Sammy e Giovanna? Il bel Raselli non ha risparmiato frecciatine. Scopriamo di più!

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: la dura frecciatina arriva proprio da Giulio Raselli

Giovanna Abate è stata una delle troniste dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Prima, però, nel programma è stata una corteggiatrice. ll suo obiettivo era conquistare il cuore di Giulio Raselli, che, però, ha scelto Giulia D’Urso. Ma cosa pensa Giulio del percorso di Giovanna sul trono e di come si è conclusa la storia con Sammy? Glielo hanno chiesto attraverso le domande di Instagram, e l’ex tronista non ha avuto peli sulla lingua. In un primo momento, ha commentato in modo ‘vago’. Ecco la risposta in direct:

Dopo un po’, però, Giulio si è lasciato andare ad uno sfogo, in cui non sono mancate frecciatine alla sua ex corteggiatrice: “Grazie al cielo ho seguito la mia testa e soprattutto il mio cuore. Da una parte c’è una persona che è stata idolatrata, anche durante il mio percorso, quando ero tronista e lei la corteggiatrice, ma la grande differenza è che lei è uscita ed è durata 4 secondi, io sono qua che convivo e mi vivo il mio amore con tutto e stesso”. Parole forti quelle di Giulio, che sembrano essere una vera e propria stoccata per la sua ex corteggiatrice. E ancora aggiunge:”In sintesi, prima di criticare guardate osservate le persone e poi commentate. Io sono qua che mi vivo il mio amore, dall’altra parte no.”

Infine, sembra arrivare anche una frecciatina per Sammy, che ha lanciato una linea di abbigliamento dopo l’esperienza in tv: “E scusate se non abbiamo fatto le magliette il giorno dopo dell’uscita di Uomini e Donne, abbiamo pensato solamente a viverci”. E voi, cosa ne pensate delle parole di Giulio? Siete d’accordo con lui?