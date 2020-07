Preparare la valigia in modo intelligente: l’accessorio che non deve assolutamente mancare nei vostri bagagli per una vacanza perfetta.

L’estate 2020 è ormai entrata nel vivo e, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, in molti si preparano a concedersi qualche giorno di vacanza. L’Italia, ovviamente, è tra le mete preferite: che sia mare o montagna, il nostro Paese ha tantissimi posti magici da visitare. Prima di partire, però, non può mancare uno degli step più ‘stressanti’ delle vacanze: la preparazione della valigia! C’è chi si anticipa settimane prima, chi, invece, preferisce fare tutto all’ultimo secondo: quel che è certo è che non è sempre facile preparare i bagagli, soprattutto se si sta via di casa per molti giorni. Se siete in cerca di consigli per preparare la vostra valigia nel modo più intelligente, siete nel posto giusto! Ecco tutte le dritte utili per le vostre vacanze!

Preparare la valigia in modo intelligente: consigli e dritte per una vacanza perfetta

Pronti per partire? Se la risposta è no, vuol dire che siete ancora alle prese con la preparazione della valigia! Questo è senza dubbio il momento più “noioso” della vacanza, ma con qualche piccolo consiglio, anche preparare i bagagli vi sembrerà piacevole. Innanzitutto, è bene distinguere tra vacanze lunghe e vacanze brevi. Nel caso di quest’ultime, il consiglio da seguire è portare lo stretto necessario! La prima cosa da mettere in valigia è la biancheria intima, di cui è sempre meglio portare qualche cambio in più! Per le donne non è sempre facile, ma, se passerete il weekend fuori, è bene scegliere un pantalone e una gonna: portare troppi cambi renderà i vostri bagagli più pesanti e si rivelerà quasi sicuramente inutile (non avrete il tempo di indossarli!). Per quanto riguarda le scarpe, è consigliabile portarne più di un paio. Importante è, inoltre, valutare le condizioni climatiche del posto in cui ci rechiamo. Anche in piena estate, non dimenticate mai di portare qualche capo più pesante, soprattutto per le ore serali, quando le temperature caleranno, soprattutto in prossimità del mare. Ebbene, la situazione si ‘complica’ quando si tratta di una vacanza al mare. Ma niente paura! Il segreto è ‘dividere’ i capi in due: gli outift da utilizzare in spiaggia e quelli per il tempo libero. I costumi non sono mai abbastanza, insieme alle creme solari e ai cappelli per proteggervi dal sole. Per quanto riguarda i vestiti, sono consigliabili gonne o pantaloni larghi, shorts o mini gonne. Chi ha voglia di indossare abiti stretti dopo un’intensa giornata di sole? E non dimenticate scarpe basse e comode per le vostre passeggiate.

Quello che non può mancare, nella vostra valigia, è un kit di pronto soccorso. Qualsiasi sia la vostra destinazione, è bene portare con sé alcuni dei medicinali di cui usufruiamo più comunemente: medicinali contro febbre, mal di tese, cerotti, acqua ossigenata potrebbero risultarvi utili. Insomma, non vi resta che seguire questi pochi e semplici consigli per partire in sicurezza e godervi le vostre ferie. Buone vacanze!