Chi è Fabiano, l’ex fidanzato di Antonella Elia di cui Pietro è geloso

Per chi non conoscesse Fabiano Petricone, in questo articolo vi diciamo chi è l’ex fidanzato di Antonella Elia di cui Pietro è geloso

Antonella Elia è una conduttrice e showgirl. La sua carriera inizia come valletta de La Corrida di Corrado e soprattutto con Non è la Rai. Il successo però arriva accanto a Mike Bongiorno con il programma La ruota della fortuna. Nel corso degli anni ha partecipato anche a svariati reality show, tra i quali figura L’Isola dei Famosi. In Honduras la Elia si è resa protagonista prima di una lite trash con Aida Yespica e poi ha vinto la seconda volta che ha partecipato al programma. Dopodiché ha partecipato al Grande Fratello Vip e a Temptation Island insieme al suo compagno Pietro Delle Piane. La coppia ha deciso di mettere alla prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni. Prima di Pietro, però, la Elia era stata legata sentimentalmente a Fabiano Petricone. Per chi non conosce l’ex compagno della showgirl, di seguito vi diciamo chi è.

Chi è Fabiano, l’ex fidanzato di Antonella Elia

Prima di fidanzarsi con Pietro, la Elia è stata fidanzata con Fabiano Petricone. L’uomo è di origini abruzzesi, è nato nel 1965, ha 55 anni ed è laureato in Lettere con un Master in Comunicazione istituzionale. Petricone insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia di Belle Arti della sua città. Non ama la luce dei riflettori, ma è divenuto famoso soprattutto per la sua relazione con la showgirl ed ex valletta de La ruota della fortuna. I due sono stati fidanzati dal 2013 al 2018. È stata la Elia a lasciare Petricone perchè, come rivelato a Vanity Fair, desiderava tornare single. Un periodo che è durato veramente poco, dato che subito dopo ha conosciuto Pietro Delle Piane.

Tra Antonella e Fabiano pare sia rimasto un bel rapporto. Sempre a Vanity Fair, infatti, la Elia ha dichiarato: “Lui resta un amico ed è la persona più intelligente che io abbia mai incontrato“. Durante il percorso a Temptation Island, invece, la showgirl ha dichiarato di sentire ancora ‘di nascosto’ il suo ex compagno, del quale Pietro è molto geloso. La Elia ha dichiarato che quando ha bisogno anche solo di un biglietto chiama il suo ex fidanzato, perchè Pietro non è capace di prenderlo online. Il comportamento della showgirl ovviamente infastidisce il fidanzato e spesso Fabiano diventa motivo di litigio tra i due. Il professore, invece, non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla relazione passata ed attuale con la Elia.