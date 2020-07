Temptation Island, ‘brutto colpo’ per Ciavy: cos’è successo con Valeria

Nella seconda puntata di Temptation Island, Ciavy ha accusato un ‘brutto colpo’: ecco cos’è successo tra Valeria e il tentatore Alessandro

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, reality show in onda su Canale 5. La settimana scorsa sono state presentate le sei coppie in gioco, i dodici ragazzi single e le dodici ragazze single con i quali conviveranno per ventuno giorni. Una delle coppie più discusse della prima puntata è stata quella formata da Valeria e Ciavy. I due sono fidanzati da quattro anni. La ragazza ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5 per mettere alla prova il suo amore e anche un po’ il suo ragazzo. Ciavy infatti, secondo il racconto della propria fidanzata, si sarebbe lasciato andare un paio di volte. Valeria però, nei primi giorni di convivenza nel villaggio, ha legato molto con il single Alessandro Basciano.

Temptation Island, brutto colpo per Ciavy: cos’ha fatto Valeria

Nel villaggio delle fidanzate, Valeria sta conoscendo il single Alessandro. I due, nonostante siano passati pochi giorni dall’inizio dell’avventura, hanno legato molto. Ciavy non ha di certo preso bene il comportamento della sua fidanzata e sta mettendo in dubbio il suo sentimento. Nella puntata di questa sera, il pr di origini greche ha accusato un duro colpo. La sua fidanzata e il single Alessandro sono andati in esterna. I due hanno trascorso una serata molto romantica in riva al mare. Dopo la cena si sono avvicinati molto e addirittura hanno sfiorato il bacio. Valeria però, quando è tornata nel villaggio delle fidanzate, ha dichiarato: “Non l’ho baciato e non lo farò mai“.

Tra Valeria e Alessandro potrebbe nascere una storia d’amore, anche se la ragazza sembra ancora innamorata del suo fidanzato. Parlando con le altre fidanzate, infatti, ha dichiarato: “Mi darebbe fastidio vederlo con un’altra donna“.