Durante uno dei suoi falà a Temptation Island, Andrea si è mostrato davvero furiosi per le immagini della sua compagna che aveva appena visto.

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, ammettiamolo, è accaduto davvero di tutto. Tutte le sei coppie in gara, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, si sono completamente messe in gioco. Ed hanno saputo regalare dei momenti davvero incredibili all’affezionato pubblico del reality. È il caso, ad esempio, del giovanissimo Andrea. Che, nel corso del falò, ha visto delle immagini della sua compagna Anna che non gli sono affatto piaciute. È proprio per questo motivo che, agli occhi dei suoi compagni e di Filippo Bisciglia, il giovane romana è apparso realmente furioso. Ecco, ma cosa ha visto realmente il ventisettenne romano? Scopriamolo insieme.

Andrea furioso a Temptation Island: cos’è successo al falò

Andrea ed Anna hanno deciso di partecipare a Temptation Island a causa delle loro divergenze di vita. Anna ha 37 anni ed ha uno spietato desiderio di arricchire la sua famiglia con l’arrivo di un altro bambino, dato che è già madre di due splendide bambine. Andrea, dal canto suo, ha 27 anni ed ha sempre dichiarato di non essere pronto a fare il grande passo, ma piuttosto più intenzionato ad impegnarsi anima e corpo nel lavoro. È proprio per questo motivo che, durante la sua esperienza all’Is Morus Relais, la romana ha deciso di ‘ottenere il suo obiettivo’ puntando sulla sua più grande debolezza: la gelosia. Motivo per cui, come una vera e propria strategia, la bella Anna si è letteralmente legata al single Carlo. Ecco. Sono proprio queste le immagini della sua compagna particolarmente vicina al tentatore che ad Andrea non sono affatto piaciute.

‘O mi portate Anna qua o vado io di là’, ha detto Andrea nel corso del falò a Filippo Bisciglia visibilmente furioso di quanto aveva appena visto. Sin dal primo momento, il romano era realmente intenzionato a voler chiedere il confronto con la sua compagna. Ma, a quanto pare, le parole di Filippo Bisciglia e dei suoi compagni gli avrebbero fatto cambiare idea.