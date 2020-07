Ilary Blasi e la passione per le scarpe: ecco quanto costano le sneakers bianche che indossa nelle sue Ig story.

Riesce sempre a stupire tutti con i suoi look e la sua bellezza: Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo italiano. Tra poco la rivedremo al timone di un famoso reality, nel 2021 condurrà L’Isola dei Famosi! La moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, sorprende sempre i suoi fan con le sue stravaganti idee sul look: ricordate quando, durante la conduzione del Grande Fratello VIP, decise di indossare una parrucca diversa per ogni puntata? La conduttrice nella terza edizione del famoso reality nella versione VIP si è divertita a cambiare lunghezza e taglio, sfoggiando per ogni puntata un look diverso! Anche con gli outfit sorprende sempre: ultimamente per la festa di una sua cara amica ha scelto una tuta ‘particolare’. Si trattava di una ‘tuta elegante’ estremamente diversa dal solito perché lunga da un lato e corta da un altro! Davvero unica la splendida Ilary che con la sua simpatia e la sua professionalità è riuscita a conquistare il cuore degli italiani. Ultimamente ha indossato delle scarpe molto apprezzate: anche con un look sportivo ha fatto scalpore! Sapete quanto costano quelle sneakers che ha indossato? Ve lo sveliamo subito…

Ilary Blasi, passione scarpe: sapete quanto costano quelle che indossa?

La conduttrice negli ultimi giorni ha sfoggiato sui social i suoi magnifici look: se per la festa di una sua cara amica ha scelto un look elegante con paillettes e decolletè, nelle story si è mostrata ultimamente con un outfit super sportivo. Agli occhi di tutti sono balzate le sue magnifiche scarpe sneakers: di colore bianco, con i lacci neri di Chanel e dei calzini Adidas in bella vista. Le scarpe hanno completato il look composto da un top nero ed una minigonna di jeans scura. Ilary ha colpito tutti con le sue scarpe davvero uniche e griffate: sul sito ufficiale della Maison non sono più disponibili ma un modello molto simile costa 770 euro. Cifre da capogiro per un paio di scarpe ma le passioni sono passioni! La sua è ben nota a tutti: ricordate quando mostrò ai suoi follower le sue magnifiche ‘Gucci’? Il decolletè di lusso dal tacco medio, caratterizzato da frange nella parte superiore e dalla iconica doppia G laterale, costano circa 600 euro!

Questa la fotografia pubblicata nelle sue IG story con le sue sneaker bianche: