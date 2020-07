Achille Lauro presenta il suo nuovo album ‘1990’ mostrandosi in una versione ‘Barbie’. Il famoso cantante si trasforma in un Ken tatuato con degli alti tacchi a spillo: date un’occhiata.

E’ capace ogni volta di lasciare senza parole i milioni di fan: Achille Lauro è una vera star in Italia e con la sua ‘fantasia’ ed il suo genere si è fatto spazio nel grande panorama musicale italiano. Ricorderanno tutti la sua esibizione al Festival di Sanremo 2020, quando durante ‘Me ne frego’, al momento del ritornello si è spogliato totalmente. E’ stato con una tuta corta e super aderente, quasi trasparente, sul palco dell’Ariston per il resto dell’esibizione spiazzando totalmente il pubblico ed i presenti. E’ arrivata un’altra delle sue: Achille Lauro in versione ‘barbie’ sta facendo chiacchierare non poco. Ecco l’annuncio ‘particolare’ del suo nuovo album.

Achille Lauro versione ‘Barbie’: l’incredibile annuncio del nuovo album

Achille Lauro spiazza sempre tutti: ha annunciato il suo nuovo album in uscita il 24 luglio in maniera del tutto inedita. In stile ‘Lauro’ si è mostrato in versione ‘Ken’ tatuato. Nel post su Instagram si è trasformato in una bambola che riproduce alla perfezione il look sfoggiato nel video di 1990: alla guida di una macchina sportiva fuxia, il Ken indossa una giacca e degli shorts totalmente fuxia e degli alti stivali con il tacco a spillo. Non mancano i tatuaggi sul corpo, lo smalto color nero sulle unghie delle mani, il trucco sul viso ed i capelli color nero e bianchi sfoggiati con un doppio taglio.

“Il primo progetto targato Elektra Records guidato da me. 7 Hit mondiali. Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni 90” descrive il famoso cantante che negli ultimi anni sta spopolando con i suoi brani. L’idolo moderno riesce sempre a distinguersi: è davvero unico vero?