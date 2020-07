Paola Di Benedetto, volete avere un Lato B da urlo proprio come l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip? Ecco i tre semplici esercizi che fa spesso.

Da quando è entrata a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo, Paola Di Benedetto ha letteralmente incantato tutti. Non soltanto per la sua semplicità e spontaneità, di cui, tra l’altro, ne abbiamo avuto prova anche nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma anche per la sua immensa bellezza. Nonostante la sua giovanissima età, infatti, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin 7 decanta di un fascino davvero irresistibile. E lo si vede chiaramente in tutti gli scatti fotografici mozzafiato che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social ufficiale. Proprio su Instagram, infatti, le fidanzata di Federico Rossi è molto attiva. E non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade durante le sue giornate. Lo ha fatto anche pochissimo tempo fa. Quando, in diretto collegamento dalla palestra in cui si allena, Paola ha voluto mostrare il suo tipo di allenamento. Ecco. Siete curiosi di conoscere molto più da vicino gli esercizi che la Di Benedetto fa? E, soprattutto, com’è possibile avere un Lato B da urlo proprio come il suo? State tranquilli, ci pensiamo noi! Oltre a riproporvi le immagini del suo allenamento, vi spiegheremo dettagliatamente cosa è andata a fare l’ex Madre Natura.

Paola Di Benedetto, come avere un Lato B da urlo: i tre semplici esercizi

Siamo in piena estate, si sa. E il desiderio di tutte le donne è quello di avere un Lato B super scolpito e da urlo da poterlo sfoggiare con orgoglio sulla spiaggia. E, parliamoci chiaro, sono altrettanto tantissime le donne che prendono come modello i fisici delle diverse influencer. Una tra tante è Paola Di Benedetto. Che, con quella forma fisica smagliante e un fisico davvero invidiabile, non può non essere presa in considerazione. In effetti, l’ex Madre Natura non ha mai nascosto di tenerci al suo corpo. Certo, qualche piccolo peccato di gola se lo concede. Eppure, è sempre lì ad allenarsi. E lo ha fatto anche un po’ di tempo fa. Quando, come dicevamo precedentemente, si è mostrata in palestra con il suo personal trainer. E non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori il suo duro e faticosa allenamento. Gli esercizi svolti e mostrati sul suo canale social ufficiale sono tre, sono semplicissimi da poter svolgere e, vi assicuriamo, sono super efficaci per un Lato B da urlo. Ma di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Il primo esercizio si chiama ‘Wall Ball’ e consiste nello svolgimento di un semplicissimo squat, però, con una piccola novità: il lancio della palla. Fare questo movimento è davvero semplice: bisogna adottare, ovviamente, tutte le posizioni corrette ed adatte per un ottimo svolgimento dello squat; lanciare la palla verso una parete (oppure, verso il vostro personal) assumendo la posizione dell’esercizio; assumere posizione eretta quando si è lanciata la palla ed, infine, compiere nuovamente lo squat quando la palla vi è stata nuovamente rimandata indietro; Anche il secondo esercizio consiste nello svolgimento di squat. Distesa su un tappeto leggermente inclinato, Paola Di Benedetto si è alzata; ha ricevuto una palla dal suo personale; ha compiuto un ‘wall ball’ ed, infine, si è stesa nuovamente sul tappetino e ha ripetuto i movimenti; Terzo ed ultimo esercizio consiste nello svolgimento di affondo sul posto, ma, anche in questo caso, con una piccola novità: non ha i piedi fermi sul pavimento, bensì è posizionata su degli attrezzi sui quali, tra l’altro, è davvero importantissimo mantenere l’equilibrio. Come è possibile farlo? Semplice: fissando un punto dinanzi a sé. Dopodiché, compiere in modo più che corretto l’affondo.

Ovviamente, ci teniamo a specificare, che questi tre esercizi lavorano i muscoli del quadricipite e dei glutei, ma danno un forte sostegno anche a tutti gli altri muscoli del vostro corpo.

Cosa aspettate, quindi? Mettete anche voi un completino sportivo ed iniziate subito a fare questi tre esercizi. Se i risultati sono quelli dimostrati da Paola Di Benedetto, non ve ne pentirete affatto, no?