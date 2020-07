Temptation Island, tutte le anticipazioni della terza puntata del reality di Canale 5 che andrà in onda Giovedì 16 Luglio: tutti i dettagli.

La seconda puntata di Temptation Island è terminata proprio pochissimi istanti fa, eppure già non si vede l’ora di scoprire cosa accadrà nella terza puntata del 16 Luglio. Nel corso della secondo appuntamento, come raccontato ampiamente in un nostro recentissimo articolo, è accaduto davvero di tutto. Tra video più che scoppiettanti per ciascun fidanzato e ciascuna fidanzata e scottanti rivelazioni, per la seconda settimana consecutiva, il famoso e seguitissimo reality per le coppie di Canale 5 ha saputo regalare dei momenti davvero incredibili a tutto il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Non soltanto, quindi, tantissime risate e momenti di sano e puro divertimento, ma anche dei veri e propri momenti di suspense. Ecco. La domanda, adesso, sorge più che spontanea: cosa accadrà Giovedì prossimo? Siete proprio curiosi di scoprire tutte le anticipazioni? Vediamole insieme nel minimo dettaglio.

Temptation Island, anticipazioni della terza puntata del 16 Luglio

A distanza di due settimane dall’inizio della settima edizione di Temptation Island, possiamo dire che siamo entrati nel vero e proprio ‘clou’ del programma. Con delle storie davvero incredibili e, soprattutto, dei veri e propri colpi di scena, anche la seconda puntata del programma di Canale 5 ha saputo non deludere affatto le aspettative di tutti i suoi telespettatori. Ecco, ma la domanda, adesso, sorge in modo del tutto spontaneo: cosa vedremo nel corso della puntata del 16 Luglio? Tra esattamente sette giorni, infatti, andrà in onda la terza puntata del reality. E, come al suo solito, supponiamo che il suo terzo appuntamento sarà davvero imperdibile. Ecco, ma perché? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

È appena terminata la seconda puntata di Temptation Island, eppure già vi possiamo dare qualche piccola anticipazione su cosa accadrà nel corso del terzo appuntamento che andrà in onda Giovedì 16 Luglio. Ecco, come detto anche da Filippo Bisciglia a fine puntata di questa sera, la prossima sarà davvero imperdibile. Da quanto mostrato dalle immagini, Ciavy chiede il falò di confronto alla sua fidanzata Valeria e lei andrà davvero in crisi per questa decisione; Annamaria giungerà ad un’amara conclusione sul suo fidanzato e sul suo rapporto; Antonella Elia si dice sicura di voler lasciare Pietro ed, infine, Lorenzo Amoruso subirà un vero e proprio colpo basso. Al momento, purtroppo, non possiamo svelarvi nulla di più. Per tutto questo e molto altro ancora, non ci resta che aspettare la prossima puntata sempre su Canale 5 e, soprattutto, sempre alle 21:30 circa. Stay tuned!