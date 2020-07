Temptation Island, Pietro nel mirino di Mara Venier: il commento

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia e concorrente di Temptation Island, finisce nel mirino di Mara Venier: ecco il commento della conduttrice

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island, reality show in onda in prima serata su Canale 5. La Elia, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha deciso di partecipare ad un altro reality, ma stavolta in compagnia del suo fidanzato. I due hanno messo alla prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni. Al momento, la coppia sembra comportarsi bene, anche se le anticipazioni non lasciano presagire nulla di buono. Pietro, infatti, pare si stia lasciando andare nel villaggio delle fidanzate e la Elia ha commentato: “Si sta vendicando, ma io lo lascio“. Come andrà a finire tra i due fidanzati? Decideranno di uscire insieme dal programma o separati?

Temptation Island, Pietro nel mirino di Mara Venier

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del reality show delle tentazioni. Pietro Delle Piane ha visto alcuni video della sua fidanzata Antonella, la quale si sta divertendo nel villaggio delle fidanzate. Dopo aver visto un video della fidanzata in compagnia di un tentatore, Delle Piane ha dichiarato: “Lui mi somiglia“. La sua frase ovviamente è divenuta subito virale sul web ed è stata postata da Trash Italiano su Instagram. Sotto il post pubblicato dalla nota pagina è arrivato anche il commento di Mara Venier. La conduttrice, abbastanza divertita, ha scritto: “Arripigliate… Tale e quale“. La conduttrice ovviamente ha ‘preso in giro’ il fidanzato della Elia, che si definiva somigliante al tentatore.

La Venier, come sappiamo, è un’estimatrice dei reality show. La veneziana è stata per molti anni opinionista de L’Isola dei Famosi e da casa segue quasi tutti i reality show trasmessi in televisione.