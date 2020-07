Al Bano, colpo basso per il cantante: c’entra sua figlia Jasmine Carrisi

Al Bano, un vero e proprio colpo basso per il famosissimo cantante di Cellino San Marco: c’entra sua figlia Jasmine Carrisi, cos’è successo.

Se dovessimo stilare una classifica dei ‘pezzi da novanta’ della musica italiano, Al Bano, senza alcun dubbio, occuperebbe uno dei primissimi posti. Seppure la sua carriera da cantante sia iniziata tantissimi e numerosi anni fa, il compagno di Loredana Lecciso continua a godere di un seguito davvero incredibile. Certamente, non ne gode soltanto la sua carriera da cantante e da solista, ma anche le sue vicende familiari. Attualmente felicemente impegnato con la bellissima Lecciso, il buon Al Bano è stato, spesso e volentieri, al centro dell’attenzione del gossip. E lo è stato anche un po’ di tempo fa. Quando è stato il protagonista di un vero e proprio colpo basso. Niente di preoccupante, state tranquilli! Ma esattamente cos’è successo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che la vicenda riguarda Jasmine Carrisi, la figlia avuta dalla relazione con Loredana Lecciso. Ecco cos’è successo.

Al Bano, colpo basso da Jasmine Carrisi: cos’ha combinato la ragazza

Così come suo padre Al Bano, anche Jasmine Carrisi ha deciso di intraprendere la carriera da cantante. Proprio per questo motivo, pochissimo tempo fa, è stato messo online il primissimo singolo musicale della giovane. Che, tra l’altro, sta ottenendo un successo davvero strepitoso. Tutto bene fin qui, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che come nome d’arte, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso abbia deciso di utilizzare soltanto il suo nome di battesimo, senza, quindi, usufruire anche del suo cognome. Un vero e proprio colpo basso per il cantante di Cellino San Marco, insomma. Ecco. Ma per quale motivo, quindi, la ragazza ha deciso di utilizzare soltanto il suo nome e non il suo cognome? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale Gente ha spiegato per filo e per segno la sua scelta.

Per il suo debutto da cantante, quindi, Jasmine Carrisi ha deciso di utilizzare come nome d’arte soltanto il suo nome di battesimo senza prendere in considerazione il suo cognome. Perché? Stando a quanto rivelato dal settimanale Gente, sembrerebbe che la giovane abbia preso questa decisione completamente da sola, ma che anche suo padre Al Bano glielo abbia consigliato.

Cosa ne pensa del singolo Al Bano?

Seppure con un genere musicale completamente diverso dal padre, Jasmine Carrisi ha ottenuto il ‘lasciapassare’ dei suoi genitori. ‘Ego’, questo è il titolo della canzone, è un singolo stupendo e che, soprattutto, rispecchia la società dei giovani d’oggi. È proprio per questo motivo che, come rivelato dalla diretta interessata, Al Bano ha consigliato a sua figlia di proseguire per questa strada se ci crede davvero tanto.

