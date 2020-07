Can Yaman, la nota showgirl rivela: “Dovevamo uscire insieme, gli scrivo e non risponde”, le parole inaspettate.

Una dichiarazione assolutamente inaspettata, quella di una delle showgirl più famose della nostra tv. Parliamo di Francesca Cipriani, ex de La Pupa e il Secchione, oggi opinionista in tv, spesso nei programmi di Barbara D’Urso. Ed è proprio dietro le quinte di Live Non è la D’Urso che Francesca Cipriani ha incontrato lo sguardo di lui, Can Yaman, l’attore più amato del momento. L’affascinante protagonista di Daydreamer è stato proprio ospite nel programma della D’Urso, lo scorso febbraio. Ed è stata proprio in quell’occasione che avrebbe conosciuto Francesca, che è rimasta letteralmente ‘fulminata’ dallo sguardo del bel turco. A RTL 102.5, l’ex naufraga de L’isola dei famosi ha raccontato di aver addirittura concordato un appuntamento con Can, che però non è andato in porto a causa della pandemia. Ma non è tutto: la Cipriani, adesso, è disperata, perché il bel Yaman non risponderebbe più ai suoi messaggi. Scopriamo di più.

Can Yaman, la nota showgirl Francesca Cipriani rivela: “Dovevamo uscire insieme, gli scrivo e non risponde”

Can Yaman e Francesca Cipriani a cena fuori insieme? È quello che la bella showgirl sperava, dopo aver conosciuto l’attore dietro le quinte di Live Non è la D’Urso, qualche mese fa. Lo scoppio dell’emergenza Coronavirus, però, ha impedito il loro incontro, come ha raccontato Francesca in radio. L’ex Pupa però non sembra aver dimenticato affatto lo sguardo ammaliante di Can, che, però, non risponde più ai suoi messaggi. Francesca è disperata: “Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok, poi nulla…”. Insomma, Francesca è stata sedotta e abbandonata dalla star delle soap opera? O il loro mancato appuntamento è dovuto soltanto alla pandemia?

Non ci resta che attendere le prossime news sulla curiosa vicenda. E, conoscendo Francesca, non si arrenderà facilmente. Riuscirà a conquistare il bellissimo Can?