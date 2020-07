Il gesto di Emma Marrone nei confronti del suo ex fidanzato Stefano De Martino non passa inosservato: ecco cosa ha fatto la cantante

Stefano e Emma sono stati fidanzati durante il loro percorso nel talent show Amici di Maria De Filippi. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia e migliaia di fan, ma purtroppo non si è rivelata una favola. I due, infatti, qualche anno dopo si sono lasciati e Stefano si è unito a Belen Rodriguez, con la quale si è sposato ed ha avuto un figlio, Santiago. Da quel momento, Stefano e la sua ex fidanzata hanno chiuso i rapporti, anche se tra i due è rimasta una stima reciproca. La storia d’amore con Belen, invece, è stata abbastanza travagliata: i due si sono sposati nel 2013, anno in cui hanno avuto il figlio, e si sono lasciati due anni dopo per poi tornare insieme nel 2019. Anche questa volta, però, la storia è durata veramente poco.

Stefano De Martino, il gesto di Emma Marrone

Stefano e Belen si sono lasciati nuovamente. Il loro ritorno di fiamma è durato veramente poco. I due hanno già preso strade diverse: il napoletano è stato paparazzato con un paio di donne, mentre la Rodriguez è stata ‘pizzicata’ in barca con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Nel frattempo, però, De Martino coltiva anche vecchie ‘amicizie’: sull’account Instagram di Emma Marrone, infatti, sono ricomparsi i like del ballerino e conduttore di Made in Sud. Like che sono stati ricambiati dalla Marrone. La cantante ha aggiunto ben tre ‘mi piace’ di seguito: il primo il 30 giugno, per un paio di foto scattate sul campo di padel, poi il 1° luglio sotto a un video girato in barca con il tramonto sul mare a la musica in sottofondo e l’ultimo pochi giorni fa, quando Stefano ha pubblicato i suoi primi passi di danza.

È troppo presto per parlare di ritorno di fiamma, ma molti fan hanno iniziato a sognare.