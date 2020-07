Chi è Gianmaria Antinolfi: età, carriera e curiosità della nuova fiamma di Belen Rodriguez, tutto sull’imprenditore napoletano.

È lui l’uomo più chiacchierato del momento. Si chiama Gianmaria Antinolfi ed è l’imprenditore napoletano con cui Belen Rodriguez ha passato lo scorso weekend a Capri. Ma se fino a qualche ora fa, quella tra l’argentina e Gianmaria sembrava essere solo un’amicizia, il settimanale Chi ha lanciato una nuova bomba: Belen e Gianmaria si sono baciati, proprio durante lo scorso weekend trascorso tra Napoli e Capri. Un weekend in cui l’imprenditore ha festeggiato il suo 35 esimo compleanno. Ma scopriamo qualcosa in più su quello che sembra essere a tutti gli effetti la nuova fiamma della Rodriguez.

Chi è Gianmaria Antinolfi, la nuova fiamma di Belen Rodriguez: il bacio a Capri non lascia dubbi

Il gossip diventa sempre più acceso. Dopo la rottura improvvisa tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono davvero innumerevoli le indiscrezioni che girano intorno all’ ex coppia. Dopo la clamorosa voce del presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi, arriva un’altra, altrettanto clamorosa, bomba: si tratta del bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano col quale l’argentina era stata beccata lo scorso weekend a Capri. Fino a questa mattina, si era parlato di feste, balli e serate di divertimento, nulla di più. Stamattina, però, Alfonso Signorini ha confermato che tra Belen e il napoletano c’è qualcosa in più di una semplice amicizia: la foto col bacio, nella villa che hanno preso in affitto per il weekend, non lascia dubbi. Il tutto sarà approfondito nel prossimo numero di Chi. Ma cosa sappiamo di Gianmaria? Il bel moro ha appena compiuto 35 anni e alla festa di compleanno, appunto, hanno partecipato anche Belen Rodriguez, il fratello Jeremias e altri amici in comune, tra cui Mattia Ferrari. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a far conoscere Belen e il bel napoletano, con la scusa di alcuni progetti nel campo della moda. Gianmaria è sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, entrambe proprietà del gruppo internazionale Kering.

Insomma, è questo l’inizio di una nuova storia d’amore? È presto per dirlo. Non ci resta che attendere le prossime novità su quello che è, senza dubbio, il gossip più acceso dell’estate 2020. E voi, cosa ne pensate di Gianmaria Antinolfi? Vi piace al fianco di Belen?