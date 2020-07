Ghali, grosso spavento: il cantante è stato aggredito

Grosso spavento per Ghali, il cantante è stato aggredito nella sua abitazione: ecco cos’è successo e chi l’ha aggredito violentemente

Ghali è un rapper di origini tunisine, nato a Milano il 21 maggio del 1993 e cresciuto nel quartiere Baggio. Ha iniziato la sua carriera intorno al 2011, quando è stato messo sotto contratto dall’etichetta di Gué Pequeno. Il rapper, però, si è fatto conoscere anche grazie a Fedez, accompagnandolo nel suo tour. La popolarità inizia a partire dal 2014: il rapper nel frattempo ha abbandonato l’etichetta di Gué ed ha pubblicato una serie di singoli con videoclip su YouTube. Il rapper ottiene successo e nel 2016 fonda la sua etichetta personale, la Sto Records. Da quel momento pubblicherà solo hit: da Ninna Nanna, con il quale ha stabilito nuovi record di streaming in Italia, a Cara Italia e I Love You, fino a Good Times, uno degli ultimi singoli pubblicato il 3 aprile a seguito del successo ottenuto nel periodo antecedente, tra cui il debutto in vetta alla Top Singoli.

Ghali aggredito a Milano: che spavento

Grosso spavento per il rapper di origini tunisine: il cantante, nella giornata di ieri, è stato aggredito da una fan nella sua abitazione. La ragazza, originaria di Benevento, si è messa in treno ed ha raggiunto Buccinasco, quartiere dove vive il cantante. La fan si è intrufolata nel giardino, ha atteso l’arrivo del rapper ed ha iniziato ad aggredirlo e ad inveire nei suoi confronti. La giovane 22enne ha rotto alcuni vasi e li ha lanciati addosso al cantante, colpendolo anche con una bottiglia d’acqua. L’episodio sarebbe accaduto ieri sera attorno alle 21.30. La ragazza, bloccata poi dai carabinieri, è stata portata in ospedale per verificare che non si fosse ferita e per accertamenti di tipo psichiatrico, in quanto non avrebbe quasi mai smesso di gridare e avrebbe dato segni di essere fuori di sé. La giovane ha dichiarato di essere una sua fan e di volerlo incontrare. Dopo gli accertamenti, la ragazza è stata poi rilasciata ed è stata solo denunciata a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio.

Un brutto spavento per Ghali, che non si sarebbe mai aspettato di passare un brutto quarto d’ora. La popolarità – purtroppo – ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non è la prima volta che un fan si scaglia addosso al proprio idolo. Spesso è avvenuto anche durante i concerti e alcuni cantanti sono stati costretti a bloccare l’esibizione. Per fortuna al rapper non è successo niente e si spera che non accada nuovamente in futuro.