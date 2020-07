Michael Jackson, confessione choc della figlia: le sue parole

La figlia di Michael Jackson, Paris, ha fatto una confessione choc durante la serie realizzata dal fidanzato: ecco le sue parole

Michael Jackson è una delle star più famose nella storia della musica. Soprannominato Il Re del Pop, è divenuto una figura illustre nella cultura popolare per 45 anni grazie al suo contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo. È stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame e inoltre è stato nella Songwriters Hall of Fame e nella Dance Hall of Fame. Jackson ha vinto centinaia di premi ed è l’artista più premiato al mondo. È riconosciuto come l’artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi dal Guinness dei primati. La vendita stimata di tutti i suoi album, dischi e singoli si aggira complessivamente intorno a un miliardo, il che lo rende uno degli artisti che ha venduto di più nella storia della musica. L’album più venduto è stato Thriller. È morto nel 2009 a soli 50 anni per infarto cardiaco causato da un’intossicazione acuta causata dall’anestetico propofol , somministrato per tentare in modo errato di alleviare l’insonnia cronica del cantautore. Jackson ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, inclusi il suo cambio di aspetto, da nero a bianco, le operazioni di chirurgia estetica, le sue relazioni e le accuse di pedofilia. Si è sposato due volte: la prima con Lisa Marie Presley nel 1994, da cui divorziò nel 1996, anno in cui sposò Deborah Jeanne Rowe, dalla quale divorziò tre anni dopo. Ha avuto tre figli: il primogenito Prince Michael Jackson, Paris Michael Katherine Jackson e Prince Michael Jackson II.

Michael Jackson, confessione choc della figlia

Paris Jackson è la seconda figlia di Michael, avuta dalla relazione durata tre anni con Deborah Jeanne Rowe. La ragazza apparve devastata dopo la morte del padre avvenuta nel 2009, quando aveva solo undici anni. Sono passati altri undici anni, adesso Paris ha 22 anni e racconta tutto gli ostacoli che ha dovuto superare. La ragazza, insieme al fidanzato, ha realizzato una serie intitolata “Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Gleen” e disponibile su Facebook. La cantante ed attrice ha fatto alcune confessioni choc, dichiarando di aver tentato addirittura il suicidio.

Da adolescente ha ammesso di aver avuto problemi con il cibo e di aver preso molto peso. La svolta arrivò quando un cugino la chiamò ‘grassa’ e lei pensò: “Non posso andare avanti“. La figlia di Jackson poi aggiunge: “Ed è così che sono caduta nell’auto-mutilazione“. È stato in particolare il rilascio di dopamina che ha rafforzato il suo desiderio di autolesionismo. Paris poi ha dichiarato: “Ho provato ad uccidermi più volte“.