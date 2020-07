John Travolta e Kelly Preston: l’incredibile storia di come si sono conosciuti

Kelly Preston e John Travolta: come si sono conosciuti, la storia di un amore incredibile.

La notizie dalla morte di Kelly Preston, la moglie di John Travolta, ha lasciato il mondo intero con una ferita. Il loro amore ha fatto sognare moltissime persone e il divo di Hollywood quando ne ha comunicato la scomparsa ha usato parole dolcissime che hanno commosso il mondo intero. I due, a settembre, avrebbero celebrato 29 anni di matrimonio, un traguardo non da tutti, soprattutto in un mondo come quello del cinema dove sembra che l’amore non sia eterno. Ora che la donna è scomparsa in molti si chiedono come e dove si siano conosciuti Kelly e John.

Come è iniziato il loro amore?

L’amore tra la Preston e John Travolta è stato favolosa e di una intensità incredibile. I due si erano conosciuti sul set di un film, ma l’amore non era scoppiato subito. È cresciuto dolcemente, delicato, come un fiore gentile e pieno di speranze in un campo assolato d’estate. Erano ai provini del film Gli Esperti Americani e qui Kelly e John si sono incontrati per la prima volta. A raccontarlo è stata proprio l’attrice di Jerry Maguire che ha spiegato come il divo di Hollywood sia comparso in sala d’attesa per il provino con due cani. “Il tempo si è fermato mentre lo guardavo” ha spiegato l’attrice sostenendo che si è sentita subito coinvolta da lui.

Una scena di kelly preston con tom cruise

Il matrimonio tra John e Kelly nel 1991

All’epoca Kelly era ancora sposata con Kevin Cage, ma quando ha incontrato l’attore di Grease e de La Febbre del Sabato Sera ha capito che era lui l’uomo per lei. Senza dubbio. Così la donna divorziò e quando lei e John Travolta si trovarono sul set finalmente il loro amore poté liberarsi. Arriva così il matrimonio nel settembre del 1991 e dal quel momento non si sono più separati.

Il segreto del loro amore

Uniti da un amore folle e duraturo hanno avuto tre figli e la loro è stata una delle famiglie più ammirata e positivamente invidiata di tutta Hollywood. Si sono completati e hanno avuto sempre molta empatia l’uno per l’altro, andandosi incontro anche nei momenti più complicati e difficili.

“Se si vuole far andare avanti un matrimonio bisogna lavorarci ogni giorno: giocando, divertendosi, amandosi. Ogni giorno è importante creare la magia di quando ti innamori”.