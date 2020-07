A poche ore dalla quinta puntata di Made in Sud, Fatima Trotta ha raccontato di un particolare retroscena sul suo conto: di che cosa si tratta.

Vera e propria padrona di casa di Made in Sud da ormai diversi anni, a poche ore dalla quinta puntata di Made in Sud di questa sera, Lunedì 13 Luglio, si è raccontata senza troppi filtri in una recente intervista per Vanity Fair. È proprio in quest’occasione che Fatima Trotta, fedele compagna di viaggio di Stefano De Martino, ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, quindi, della sua vita privata, di cosa ha significato per lei riprendere il programma di Rai Due con tutte le dovute restrizioni per l’emergenza Coronavirus, ma ha svelato, per la prima volta in assoluto, un ‘particolare’ retroscena che la riguarda molto da vicino. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Fatima Trotta, il sorprendente retroscena svelato a poche ore da Made in Sud

In una sua recente intervista per Vanity Fair, come dicevamo precedentemente, Fatima Trotta si è completamente messa a nudo. Oltre a parlare dell’attuale edizione di Made in Sud, che, nonostante vada in onda senza pubblico e con tutte le accortezze per l’emergenza Coronavirus, sta riscuotendo un successo davvero assoluto, la colonna portante dello show non ha potuto fare a meno di parlare anche di sé, dei suoi sogni, della sua vita privata e, perché no, anche di un particolare retroscena di cui, fino a questo momento, non sapevamo praticamente nulla. È proprio in quest’occasione, infatti, che la bellissima e simpaticissima napoletana ha raccontato qualcosa di letteralmente inedito.

‘Ho una lesione al menisco e, nonostante questo, sto facendo Made in Sud’, sono queste le parole che Fatima Trotta ha utilizzato per descrivere quanto sia importante per lei portare a termine un impegno a cui aveva dato la sua parola. È proprio per questo motivo che, in queste settimane, nonostante la lesione al menisco, la bellissima napoletana è sul palco di Made in Sud. Insomma, di questo piccolo incidente di percorso non ne sapevamo affatto nulla. E, diciamoci la verità, se lei non ce l’avesse detto, non ci avremmo fatto caso. E questa cosa non fa altro che andare a suo favore. E, soprattutto, non fa altro che sottolineare quanto la giovane Trotta sia più che professionale. Chapeau!