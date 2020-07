John Travolta, gravissimo lutto: l’ultimo saluto da brividi su Instagram

John Travolta, gravissimo lutto per la star del cinema americano: l’attore ha scritto un ultimo saluti da brividi su Instagram.

Una notizia dell’ultima ora davvero sconvolgente. E a darla a tutti i suoi milioni di sostenitori è stato il diretto interessato. Proprio pochissime ore fa, John Travolta, sul suo canale social ufficiale, ha voluto annunciare il grave lutto da cui è stato colpito nelle ultime ore fa. Spulciando con attenzione il suo Instagram ci siamo resi conto che la star del cinema americano è sempre molto attivo con i suoi sostenitori. E, quotidianamente e costantemente, non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Insomma, è come se, per lui, i suoi fans fossero una seconda famiglia. È proprio per questo motivo, quindi, che non poteva affatto non condividere con loro questo immenso dramma. Vediamo cosa è successo nel minimo dettaglio.

John Travolta, grave lutto per l’attore: l’annuncio social

A distanza di qualche anno dalla morte di suo figlio, purtroppo, John Travolta vive un altro ed immenso lutto. A rendere la notizia ufficiale, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, sul suo canale social ufficiale, ha voluto condividere con i suoi sostenitori questa tragica notizia. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Proprio pochissime ore fa, l’attore americano ha diffuso la notizia della morte di sua moglie. La donna, stando a quanto si apprende dalle parole da brividi scritte dal buon Travolto a corredo di una splendida immagine che li ritrae insieme e sorridenti, era malata da tempo di tumore. E, dopo averlo combattuto per cercare di sconfiggerlo per circa due anni, purtroppo, non ce l’ha fatta. ‘Con il cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno’, ha iniziato a scrivere l’attore americano.

È proprio con questa tenerissima immagine insieme che, poco più di un’ora fa, John Travolta ha voluto annunciare la morte di sua moglie di soli 57 anni. Anche lei celebre attrice proprio come suo marito lascia un vuoto incolmabile nella vita del suo consorte ed, ovviamente, dei suoi figli. È proprio per questo motivo che la star americana, dopo aver ringraziato tutto lo staff medico che in questi anni è stato un grande supporto per la malattia, ha annunciato che starà con i suoi figli.

La perdita di suo figlio nel 2009

La vita ha già messo a dura prova l’attore americano: nel 2009, John e sua moglie Kelly hanno subito la perdita del loro figlio Jett. Non aveva ancora compiuto 17 anni, quando il giovanissimo ragazzo è morto durante una vacanza con la famiglia alle Bahamas.

